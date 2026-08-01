Koho sledovat na Hlinka Gretzky Cupu: dvě naděje Liberce, slavné jméno i bek s omluvenkou
Hlinka Gretzky Cup, tradiční turnaj reprezentací do osmnácti let, se po roce vrací a zahajuje novou hokejovou sezonu. Češi do něj vstoupí pod obměněným vedením v čele s trenérem Jaroslavem Nedvědem. Kdo patří mezi největší naděje jeho výběru?
Lukáš Kachlíř (16)
obránce
Liberec
Na předchozím Hlinkovi se blýskl čtyřmi body (2+2) ve čtyřech zápasech. V Liberci z něj může vyrůst další Tomáš Galvas. Smlouvu s hlavním týmem podepsal jako nejmladší hráč po Pavlu Zachovi, který dnes válí za Boston. Zámoří zatím není pro něj, bude se rozvíjet na českém ledě. V poslední době začal intenzivněji řešit i stravu, rodiče mu našli výživáře. „S váhou na tom nejsem nejlíp, musíme ji dát nahoru,“ uvědomuje si klenot v zadních řadách, jenž měří 173 centimetrů.
Dominick Radim Byrtus (17)
obránce
Třinec
Jeho poslední ukázka předtím, než jako řada kolegů zmizí v zámoří. Zlákala ho organizace Lethbridge Hurricanes z WHL. Týmem prošel Čech Radek Duda, šampion Stanley Cupu Brent Seabrook nebo současná hvězda NHL Dylan Cozens. Byrtus poslední sezonu rozdělil mezi prvoligový Frýdek-Místek a třineckou juniorku, třikrát naskočil za hlavní tým Ocelářů. Z MS do osmnácti let posílal do školy bronzovou omluvenku s kamarádem i spoluhráčem Dominikem Řípou.
Michal Jordán (17)
obránce
Lahti (Finsko)
Je vám jeho jméno povědomé? Jistě, sedmnáctiletý Michal je potomkem bývalého reprezentanta a současného zadáka finského Lahti. Syn v Česku není tolik známý, jelikož od útlého dětství putuje s tátou po zahraničních štacích. Jejich společným cílem je, aby si spolu ještě zahráli na profesionální úrovni. „Je to jeden z velkých snů. Doufám, že to někdy přijde. Musím na sobě ještě makat, abych se na takovou vysokou úroveň k tátovi dostal,“ předsevzal si mladík.
Michal Hartl (17)
útočník
Kometa Brno
Měl by být ofenzivním tahounem. To stejné ovšem odborná veřejnost tvrdila už vloni, kdy se očekávání úplně nepotkala s realitou. „Hrálo se v Brně, byl jsem jediný z Komety. Pozornost mám rád,“ ohlíží se Hartl zpětně bez velkého stresu. Uvědomuje si, že přichází nový turnaj, jiná výzva. České oči na něj budou koukat přes oceán, na tribunách zavládne větší klid. A nadaný hokejista, který už mezi muži zaznamenal asistenci, se může soustředit jen na svou práci.
Maxmilián Mareš (17)
útočník
Liberec
Skoro dvoumetrový obr z Ostravy se v předchozím ročníku zlepšoval mezi Bílými Tygry. Severočeská mise končí, brzy se vítkovický odchovanec přesune k Rimouski Océanic do QMJHL. Spolu s Hartlem byl naposledy nejproduktivnějším dorostencem v juniorské extralize, za 47 zápasů nasbíral 35 bodů (20+15). Srovnat se s mezinárodní konkurencí může být přece jen složitější. I tak bude zajímavé sledovat dělovou kouli na bruslích.