Česko - USA 4:6. Americká lekce, heroický závěr osmnáctce nestačil. Zazářil Kachlíř
Po výrazné kanonádě 6:0 v přípravě proti Kanadě vstupovali čeští mladíci do 18 let na turnaj Hlinka Gretzky Cup v dobrém rozmaru. V prvním skupinovém zápase nicméně neuspěli a s USA padli 4:6. Druhý zámořský gigant byl na výběr trenéra Jaroslava Nedvěda lépe připravený, o vítězství rozhodl třemi slepenými zásahy v průběhu čtyř minut a deseti sekund. Hattrickem se blýskl Gavin Burcar, který dal gól při hře pět na pět, v oslabení i v přesilovce. Češi měli svého střelce v osobě obránce Lukáše Kachlíře.
Česku utkání v Edmontonu uteklo na počátku druhé třetiny, kdy americké tempo vůbec nezachytilo. Vstup do duelu přitom vyhlížel nadějně, Kaedena Tatea v americké brance mohli záhy překonat Michal Hartl i Matyáš Čančík, který dokonce pálil do tyčky. Gólově se však tečí prosadil až Američan Joey Cullen, jehož následoval fantom zápasu Gavin Burcar.
Češi už se k vyrovnání nedostali. Národní tým do 18 let sice z letargie krátce vytrhl Lukáš Kachlíř, nicméně ani příspěvek libereckého beka neodvrátil nálož v prostřední části. V přesilovce si USA vypracovaly náskok 6:2, který k vítězství stačil.
Nedvědovi svěřenci rozjeli stíhací jízdu až v závěrečné periodě. Prosadil se znovu Kachlíř, když vymyslel snovou individuální akci se zakončením pod horní tyčku. Krátce na to v 51. minutě korigoval skóre také kapitán Adam Němec. Jenže bylo to pozdě.
Brankář Kryštof Štěpánek, který v průběhu střetnutí nahradil Jaroslava Martínka z Mladé Boleslavi, se ještě stěhoval na střídačku. Jenže ani v poměru šest na čtyři už Češi neudeřili.
Porážka v zahajovacím zápase turnaje je komplikací směrem k postupovým plánům, ze skupiny projdou dál jen první dva týmy. Osmnáctka má pochopitelně osud stále ve svých rukou, čekají ji souboje s Německem a Finskem. Na další zaváhání ovšem nezbývá prostor.
Kromě Kachlíře se pondělní utkání vydařilo také liberecké hoře Maxmilianu Marešovi. Skoro dva metry vysoký talent se podepsal pod dvě české branky. Mezi beky pálil ještě karlovarský Jiří Gombár, jehož jedovka se od tyčky odrazila do zad gólmana a odtud do sítě.