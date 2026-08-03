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ONLINE: Česko - USA. Osmnáctka vstoupí do turnaje duelem proti obhájci prvenství

Česká osmnáctka před Hlinka Gretzky Cupem deklasovala Kanadu 6:0
Česká osmnáctka před Hlinka Gretzky Cupem deklasovala Kanadu 6:0Zdroj: Facebook.com/ceskyhokej
Česká osmnáctka před Hlinka Gretzky Cupem deklasovala Kanadu 6:0
Česká osmnáctka před Hlinka Gretzky Cupem deklasovala Kanadu 6:0
Česká osmnáctka před Hlinka Gretzky Cupem deklasovala Kanadu 6:0
Česká osmnáctka před Hlinka Gretzky Cupem deklasovala Kanadu 6:0
Česká osmnáctka před Hlinka Gretzky Cupem deklasovala Kanadu 6:0
Česká osmnáctka před Hlinka Gretzky Cupem deklasovala Kanadu 6:0
Česká osmnáctka před Hlinka Gretzky Cupem deklasovala Kanadu 6:0
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Zápasem proti Američanům vstoupí v pondělí hokejová osmnáctka do Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu. Právě Američané loni prestižní turnaj v Brně a Trenčíně vyhráli. Přípravné duely vyšly Nedvědovu výběru na výbornou, když ani jednou neinkasoval a naposledy rozdrtil Kanadu 6:0. Výběr do 18 let se pak ve skupině B utká také s Německem a Finskem. Úvodní duel skupiny B startuje od 21:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu.

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