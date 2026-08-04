Česko - Německo 8:3. Prozíravý Nedvědův tah! Smršť, nový první centr a čtyřbodový Kachlíř
Papírově nejslabšího soupeře zvládli. Čeští reprezentanti do 18 let vyhráli na Hlinka Gretzky Cupu 8:3 nad Německem. Částečně tak napravili předchozí nezdar s USA. Postup do semifinále je však stále vcelku daleko, reprezentanti si o něj zahrají s Finy, které ještě předtím čeká střet se zámořským výběrem. K výhře nad Němci pomohl i prozíravý tah trenérského štábu okolo Jaroslava Nedvěda. Změny v útocích vynesly do první formace Maxmiliana Mareše, který se osvědčil.
Liberecký hokejista s výškou 199 centimetrů povyskočil mezi Michala Hartla a Olivera Vaňhu. Prvně jmenovaný zlomil prokletí z Hlinka Gretzky Cupu a po pěti bezduchých zápasech se konečně bodově prosadil. Stihl trefu i asistenci, jeho nový centr Mareš zaznamenal dokonce bilanci 1+2. Tříbodový zápis zvládl jeho klubový parťák Petr Hörnig.
To ovšem stále nebylo nic ve srovnání s jiným Tygrem – obráncem Lukášem Kachlířem. Vycházející hvězdička českého hokeje navazuje na povedené vystoupení na stejném turnaji z loňského roku. Proti Američanům šikovný bek zaknihoval dva góly, Německo pro změnu pomohl rozcupovat čtyřmi asistencemi.
Nedvěda mohlo těšit, že se prosadily všechny čtyři útočné šiky, z nichž nezůstal ani jeden v původním složení. Léčba šokem po předchozí prohře 4:6 zabrala, a navzdory krátkému výpadku v závěru druhé třetiny si Češi tentokrát došli pro pohodové vítězství 8:3.
Skóre tolik nevypovídalo o poměru střeleckých pokusů. Národní mužstvo do 18 let však vyvedeným výkonem podržel brankář Kryštof Štěpánek, majitel 29 zákroků. Zatímco proti Američanům střídal za kolegu Jaroslava Martínka a rovnou inkasoval z první střely, tentokrát byl přesvědčivý a gól pustil až v době, kdy už měla osmnáctka bezpečný náskok.
O vysněný postup do semifinále se Česko utká ve středu od 23 hodin proti Finsku. Seveřané budou mít méně času na odpočinek, jelikož proti Američanům nastupují až v noci na středu od 3.00. Pokud by s favoritem prohráli, Čechům by k jistotě postupu stačila i výhra v prodloužení nebo po nájezdech.