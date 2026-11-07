Boj o život pardubického reprezentanta: brusle českého hráče mu řízla do krku
Tradiční federální derby mezi Českem a Slovenskem mělo být zajímavou přehlídkou talentů na Turnaji pěti zemí ve švédském Nyköpingu. Místo sportovního dramatu se však sobotní odpoledne proměnilo v boj o holý život. Zápas hráčů do dvaceti let zastavila v 15. minutě scéna, ze které mrazilo: slovenského sedmnáctiletého útočníka Matúše Válka, jenž zkraje sezony hrál i dospělou českou extraligu za Pardubice, zasáhla brusle soupeře přímo do krku. U nešťastné události byl český talent Viktor Šámal.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Do té doby šlo o typicky vyhecovaný duel plný emocí a soubojů. Češi využili úvodní přesilovku a zásluhou Matěje Pekaře vedli 1:0. Do první sirény chybělo zhruba pět a půl minuty, když se po buly ve slovenském obranném pásmu strhla nepřehledná mela. V nešťastném pádu a spleti těl vymrštěný nůž Šámalovy brusle zasáhl Válka do krku a způsobil mu hlubokou řeznou ránu.
Rychlá reakce zraněného i zdravotníků
V tu chvíli rozhodovaly pouhé zlomky sekund. Fatální tragédii odvrátila duchapřítomnost samotného zraněného mladíka, který okamžitě reagoval a ránu stlačil, v kombinaci s bleskovým zásahem zdravotníků a slovenského realizačního týmu. Přivolaní lékaři poskytli Válkovi hbitě první pomoc přímo na ledě, zastavili masivní krvácení a stabilizovali jeho životní funkce.
Když talentovaného křídelníka odváželi z ledové plochy, halou zněl burácející potlesk zaplněných tribun vyjadřující úlevu i obrovskou sounáležitost. Následoval okamžitý transport do švédské nemocnice, kde se mladíka ujali tamní specialisté v úzké spolupráci s lékaři slovenské reprezentace.
Utkání bylo nakonec zrušeno
Zápas byl zpočátku jen přerušen a týmy zamířily do kabin s výhledem na pokračování po úpravě ledu. Šok a otřes v obou táborech však byly příliš silné. Krátce před třetí hodinou odpoledne padlo jediné správné rozhodnutí: po vzájemné dohodě obou týmů byl zápas definitivně zrušen. Výsledek, tabulky i odvěká rivalita musely ustoupit stranou.
Nejdůležitější zpráva dne dorazila později ze švédské nemocnice. Podle informací Slovenského svazu ledního hokeje (SZĽH) je Matúš Válek po rychlém lékařském zákroku stabilizovaný a nachází se mimo přímé ohrožení života. Realizační tým dvacítky zůstává svému spoluhráči nablízku přímo ve zdravotnickém zařízení.