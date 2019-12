Česko - Rusko U20 ONLINE, sledujte MS v hokeji ŽIVĚ | iSport.cz

Český útočník Jakub Lauko ani ne minutu po začátku zápasu s Ruskem odešel s bolavým kolenem do šatny • Michal Beránek / Sport

Po 12 letech se do Česka vrací nejlepší mládežnický hokej na světě. Tradičně na Štěpána startuje mistrovství světa do 20 let, které letos pořádá Ostrava a Třinec. Český výběr čeká těžká skupina, kterou načne dnes soubojem proti Rusku. Jak si povede tým okolo hvězd Lukáše Dostála a Jakuba Lauka? ONLINE přenos utkání sledujte od 15 hodin na iSport.cz.