Česko - Německo U20 ONLINE, sledujte MS v hokeji ŽIVĚ | iSport.cz

Česká hokejová reprezentace do 20 let hraje proti Německu své druhé utkání na mistrovství světa v Ostravě. Po úvodní překvapivé výhře nad Ruskem si svěřenci trenéra Václava Varadi dalším vítězstvím mohou zajistit postup čtvrtfinále. Němci v pátek vstoupili do turnaje porážku 3:6 s USA. Domácí výběr hraje bez zraněného útočníka Jakuba Lauka, v sestavě ho nahrazuje Karel Plášek. ONLINE přenos z utkání sledujte od 15.00 na iSport.cz!