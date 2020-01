MS U20 hokej | ONLINE MS U20: Rusko vede ve finále nad Kanadou, Švédové otočili boj o bronz | iSport.cz

Finové se po semifinálovém debaklu od Kanady 0:5 ujali v duelu o bronz v deváté minutě vedení. Kim Nousiainen objel branku, z levého kruhu nahodil z otočky puk a ten se od brusle Patrika Puistoly odrazil mezi betony gólmana Huga Alnefelta.

Švédové odpověděli v početní výhodě. Z pozice za levým kruhem se trefil obránce Rasmus Sandin, autor čtyř bodů za dvě branky a dvě asistence ze sobotního semifinále s Ruskem, které Seveřané prohráli 4:5 v prodloužení.

Linus Öberg otočil na 3:2 • Foto

Finové se vrátili do vedení 59 sekund před úvodní pauzou. Chybnou přihrávku Nilse Höglandera vystihl Matias Maccelli a prosadil se střelou z mezikruží.

V polovině utkání Höglander v situaci dva na jednoho připravil vyrovnání pro nejlepšího střelce turnaje Samuela Fagema, který si připsal osmou branku. Ve 34. minutě rozhodla chyba gólmana Justuse Annunena, který si srazil do branky Öbergovo nahození ze záporného úhlu. Alnefelt na druhé straně vychytal několik šancí a Švédové těsnou výhru uhájili.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:08. Sandin, 30:34. Fagemo, 33:19. Öberg Hosté: 08:22. Puistola, 19:01. Maccelli Sestavy Domácí: Alnefelt (Eliasson) – Söderström, Sandin (A), Lundkvist, Ginning (C), Broberg, Björnfot, Norlinder – Fagemo, D. Gustafsson (A), Höglander – Berggren, Bäck, Pašić – Holtz, Henriksson, Raymond – Öberg, H. Gustafsson, Nässén – Eriksson. Hosté: Annunen (Piiroinen) – Nousiainen, Thomson (C), Heinola, Hatakka, Utunen (A), Kokkonen, Honka, Seppälä – Maccelli (A), Petman, Erholtz – Puistola, Tanus, Oden – Killinen, Saarela, Aku Räty – Aatu Räty, Ranta. Rozhodčí Michael Campbell (CAN), Fraser Lawrence (CAN) – Chad Huseby (CAN), Nikita Shalagin (RUS) Stadion Ostrava Aréna, Ostrava

Finále

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:01. Cozens Hosté: 29:37. Alexandrov, 34:46. Děnisenko Sestavy Domácí: Hofer (Daws) – Byram, Bernard-Docker, McIsaac, Smith (A), Bahl, Addison, Drysdale – Lafreniere, Hayton (C), Foote – Foudy, Veleno (A), Cozens – McMichael, Dellandrea, Dudas – Byfield, Thomas, Lavoie – Mercer. Hosté: Miftachov (Askarov) – A. Romanov (A), Galeňuk, Pylenkov, Zamula, Misjul, Žuravljov, Malyšev – Děnisenko (C), Chovanov, Sokolov – Dorofejev, Ivan Morozov, Alexandrov – Marčenko, Voronkov, Podkolzin (A) – Rtiščev, Kruglov, Sorkin – Grošev. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Vikman (FIN) – Lundgren (SWE), Synek (SVK) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava

Kazachstán sestupuje, Němci slaví záchranu

Hokejisté Kazachstánu po dvou letech sestoupili z elitní kategorie mistrovství světa dvacítek. Na turnaji v Ostravě podlehli v rozhodujícím třetím utkání série o udržení nováčkovi Německu 0:6. Za rok na šampionátu v kanadských městech Edmontonu a Red Deeru je nahradí Rakousko.

Kazachstán v sobotu odpověděl na čtvrteční porážku s Německem 0:4 úspěšným výsledkem 4:1 a na šestý pokus na turnaji poprvé vyhrál. Ale dnešní klíčový duel už se týmu nepovedl.

„Dali jsme všechno do včerejšího zápasu, ale do dnešního už nám nezbyly síly. Měli jsme dost střel, ale nedokázali jsme dát góly. Němci ty své využili. Budeme bojovat, abych se do dostali do elitní skupiny zpátky,“ uvedl sedmnáctiletý kazašský útočník Ansar Šajchmeddenov.

Skóre otevřel ve 13. minutě po přihrávce Tara Jentzsche z pozice mezi kruhy Dominik Bokk. Tentýž hráč v polovině utkání po pokusu Leona Hüttla z dorážky zvýšil na 2:0.

Za 83 sekund se prosadil Tim Fleicher a mezi 34. a 35. minutou zařídili Němcům už pětibrankový náskok Lukas Reichel a Niklas Heinzinger. V 56. minutě dovršil výsledek Eric Mik.

„Včera jsme je podcenili. Byli lepší, ale dnes jsme byli připravení od začátku. Byli jsme ráno trošku nervózní, ale to je před každým zápasem o všechno normální. Všichni jsme ale věděli, že máme dobré mužstvo a můžeme vyhrát, pokud budeme bojovat,“ řekl Reichel, synovec olympijského vítěze, trojnásobného mistra světa a současného asistenta české reprezentace Roberta Reichla.

O udržení - 3. zápas:

Německo - Kazachstán 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Bokk (Jentzsch, Seider), 31. Bokk (Hüttl, Mik), 32. Fleischer (Valenti, Schinko), 34. Reichel (Peterka), 35. Heinzinger (Jentzsch, Schütz), 56. Mik (Mass, Schütz). Rozhodčí: Morozov (Rus.), Tscherrig (Švýc.) - Hägerström (Fin.), Lederer (ČR). Vyloučení: 5:1, navíc Brune (Něm.) 10 min. Bez využití. Diváci: 1124. Konečný stav série: 2:1.