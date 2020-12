ONLINE: Švédsko - Česko 4:1. Další trest po chybách, Seveřané odskakují

Vrcholná akce juniorského hokeje startuje již i pro Čechy. Mistrovství světa do 20 let v Edmontonu zahajuje česká dvacítka zápasem proti Švédsku. Seveřané, kteří jsou pověstní svojí skvělou továrnou na hokej, před startem šampionátu neodehráli jediný přípravný duel. To výběr kouče Karla Mlejnka si v generálce smlsl na Slovácích 6:0. V sestavě chybí útočník Adama Raška, který dostal na úvodní zápas zákaz za prohřešek z přípravy se Slovenskem. ONLINE přenos utkání sledujte od 20 hodin na iSport.cz.