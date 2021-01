Úžasný obrat Finů poslal Švédy domů! Slaví i Rusové, Slovensko proti USA

Vasilij Ponomarjov poslal Rusy ve čtvrtfinále do vedení ve vlastním oslabení • ČTK / AP / Jason Franson

Česká dvacítka nastoupí do čtvrtfinále MS proti domácí Kanadě v 1:00. Program v edmontonské aréně nicméně odstartoval už mnohem dříve. Jako první se do bitvy o semifinále pustili Rusové a Němci. Favorit nakonec urval výhru 2:1. Severské derby ovládli Finové, i když museli od první třetiny proti Švédsku dotahovat. Obrat z 0:2 na 3:2 dovršil rozhodující trefou v čase 59:36 Roni Hirvonen. A po souboji ČR s Kanadou půjdou do akce ještě Slováci, které čeká bitva proti USA od 4:30. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.