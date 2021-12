Česko - Kanada 3:6. Favorit uspěl i díky hattricku jedničky draftu

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Ne, nešlo o ustrašený výkon, kdy česká juniorka jen zarytě brání vlastní brankoviště. Start do mistroství světa proti Kanadě výběr Karla Mlejnka zvládl dobře, v první třetině namlsal fanoušky, kterým nebylo zatěžko vyměnit spánek za fandění. Češi vedli 3:1 a hráli výborně, bohužel soupeři dovolili rychle srovnat. Zlom přišel při zranění Davida Jiříčka v druhé části, pak se týmová hra zhoršila. Nakonec z toho byla prohra 3:6.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:47. Gut, 11:32. P. Novák, 12:23. Svozil Hosté: 04:00. McTavish, 12:46. Power, 19:31. Sebrango, 28:50. Power, 30:15. Power, 53:22. Zellweger Sestavy Domácí: J. Málek (Bednář) – David Špaček, Svozil, Ticháček, Jiříček (A), D. Moravec, Hrádek, J. Šedivý – P. Novák, Myšák (C), Koláček – J. Brabenec, Gut (A), Kulich – J. Konečný, Malát, I. Ivan – Kos, T. Urban, Jiruš – Ryšavý. Hosté: Garand (Brochu) – Seeley, Power, L. Cormier, K. Guhle (C), Zellweger, Sebrango, Lambos – Perfetti (A), S. Wright, Bourgault – Johnson, M. Bourque, McTavish – Neighbours (A), Greig, Sourdif – Guenther, Desnoyers, Cuylle – Bedard. Rozhodčí Brander, Iwert – Briganti, Slavikovskij Stadion Rogers Place, Edmonton

Úsměvy, vtípky, uvolněná nálada. Tak vypadala kanadská střídačka od prvních minut utkání. Mladíci javorového listu, jako by vůbec nereflektovali, že světový šampionát startuje. Tím spíše, když Mason McTavish hned po čtyřech minutách překonal Jakuba Málka po vyškolení celé české obrany. „Nehledal bych v tom senzaci, hrají tady elitní hráči svých ročníků a takové góly budou na celém turnaji přibývat,“ okomentoval úvod duelu trenér Karel Mlejnek.

Jenže pak se začaly dít věci. Tuzemské naděje vyhrály několik soubojů u hrazení, chytly se, zvykly si na rychlé herní tempo. A během necelých pěti minut rozjely parádní show. Nejprve přečíslení dva na jednoho vyřešili Jakub Brabenec a Michal Gut, přičemž druhý jmenovaný vyrovnal. Co na tom, že branku musel po zásahu puku do brankové kamery potvrdit až videorozhodčí. Skupina kapitána Jana Myšáka se mohla poprvé radovat.

Zanedlouho se trefil střelou z první v přesilovce Pavel Novák a za pár sekund ve středním pásmu nabral rychlost Stanislav Svozil, prohodil si puk mezi nohama okolo zkoprnělého obránce a zavěsil pod břevno. Wow, čistá hokejová nádhera, navíc v takhle důležitý moment. „Nijak zvlášť jsem to netrénoval, přesto to vyšlo. Za mě super, dobré pro moje sebevědomí. Ale myslím, že takových momentů bychom měli udělat v zápase víc. Vím, že ze všeho nejde dát gól, ale tohle byl moment s tím sebevědomím, na kterém bychom měli jako tým zapracovat,“ popsal střelec povedenou trefu.

Nicméně Svozil a spol. dovolili soupeři ještě do konce třetí třetiny vyrovnat a bylo jasné, že pro šokující úspěch v utkání bude klíčem druhá třetina. A rozhodla ji situace, kterou málokdo očekával. V nadsázce lze říct, že český výkon v utkání orámovaly dva momenty obránců, jenž zároveň patří ke hvězdám týmu. První zmíněného Stanislava Svozila a druhý Davida Jiříčka. Ve chvíli, kdy Svozil vstřelil svou branku, byly české naděje na absolutním maximu. Druhý moment, však byl z opačné škály emocí.

Jiříček ve druhé třetině nechal v souboji s kanadským kapitánem Kaydenem Guhlem levou nohu a v jeho výrazu a řeči těla bylo rychle patrné, že něco není v pořádku. Za pomoci spoluhráčů odkulhal do kabiny, zatímco kroutil hlavou a křivil tvář bolestí. „Má nespecifikované zranění kolene. Po pondělním vyšetření magnetické rezonance budeme chytřejší,“ řekl trenér Karel Mlejnek.

Od tohoto incidentu český celek vypadl z role, ztráta klíčového hráče a opory rozehrávky zapříčinila změnu v psychickém nastavení. „Je to pro nás ztráta, David je výborný kluk i obránce. Byla to pro nás ztráta, ale my ho musíme nahradit a v zápase pokračovat dál,“ kroutil hlavou Svozil.

Změna v psychice přišla i proto, že národní tým se nechal vyloučit a přes dvě minuty měl odehrát v oslabení pěti proti třem. „Tyhle přesilovky rozhodly zápas,“ posteskl si střelec druhé české branky Pavel Novák. Na celá oslabení totiž nedošlo, hříšníky „propustil“ z trestné lavice dvěma brankami obránce Owen Power, jenž otočil vývoj duelu a stal se prvním kanadským bekem, kterému se povedlo na juniorském mistrovství zkompletovat hattrick. „Puky se ke mně prostě odrazily,“ pokrčil s úsměvem rameny po utkání.

Češi už se do konce utkání na dostřel nedostali, přestože hru zlepšili. Velkého favorita tak neskolili, o první vítězství se pokusí v noci z pondělí na úterý, kdy vyzvou Německo. „Musíme prostě vyhrát,“ burcoval útočník Pavel Novák.