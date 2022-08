MS do 20 let ONLINE: Česko - Švédsko. Dvacítka bojuje o bronz

Dlouhých 17 let čeká česká dvacítka na medaili z mistrovství světa. Dočká se dnes? Výběr Radima Rulíka po páteční semifinálové porážce 2:5 od Kanady čeká hned dnes bitva o bronz proti Švédsku. Mladíci Tre Kronor včera nezvládli bitvu o finále proti Finsku (0:1). Utkání o 3. místo na MS do 20 let startuje ve 22 hodin, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.