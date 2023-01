ONLINE: Česko - Švédsko 0:0. Národní tým v tlaku, blízko gólu i Ryšavý

Zápas, který může ukončit dlouhé čekání na medaili z juniorského mistrovství světa. Čeští hokejisté do 20 let po dominantním výkonu ve čtvrtfinále se Švýcary (9:1) hrají proti Švédsku o finále. Do boje o zlato nastoupili Češi naposledy v roce 2001. Sebevědomý výběr kouče Radima Rulíka touží po dlouhých letech postoupit a také vrátit Seveřanům jedinou prohru v základní skupině (2:3p). Blízko úvodní trefě byl Martin Ryšavý, ale bekhendovou kličku neproměnil. ONLINE přenos semifinálového utkání sledujte od 20:30 na iSport.cz!