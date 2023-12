MS U20 ONLINE: Česko - USA 3:3. Američané reagují, slaví Chesley

Čeští reprezentanti do 20 let slaví gól v zápase s Norskem • ČTK / AP / Adam Ihse

Čeští hokejisté do 20 let dnes na juniorském MS vyzvou jednoho z hlavních favoritů, tým USA. Svěřenci trenéra Patrika Augusty do utkání půjdou s bilancí výhry a porážky, další úspěch by je výrazně přiblížil postupu do čtvrtfinále. Zápas sledujte od 17 hodin ONLINE na iSport.cz!