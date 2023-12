ONLINE: Česko - Švýcarsko 2:1. Soupeř snížil na rozdíl gólu

Už s jistotou postupu do čtvrtfinále nastupují čeští hokejisté na MS do 20 let k poslednímu duelu v základní skupině B. Jejich čtvrtým soupeřem je tým Švýcarska, který má zatím na šampionátu v Göteborgu na kontě rovněž jedinou výhru nad Nory a na Čechy v tabulce ztrácí jeden bod. Utkání v hale Frölundaborg začíná v 17:00, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.