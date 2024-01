MS do 20 let ONLINE: Slovensko - Finsko 1:0. Kdo projde do semifinále?

Na mistrovství světa hokejistů do 20 let se dnes hrají klíčová čtvrtfinále. Ještě před očekávaným soubojem Česka s Kanadou jdou do akce Slováci, kteří o místo v elitní čtveřici turnaje bojují s Finskem. Potvrdí naši východní sousedé dobrou formu ze skupiny, kde například český tým porazili jasně 6:2? ONLINE přenos z utkání sledujte od 12.00 na iSport.cz.