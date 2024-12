Hattrick beka. Švédský talent sestřelil Slováky. USA smetly Němce 10:4

Hokejisté Švédska i díky hattricku obránce Axela Sandina Pellikky vstoupili do mistrovství světa hráčů do 20 let v Ottawě výhrou 5:2 nad Slovenskem. Tre Kronor, obhajující stříbrné medaile z minulého šampionátu, jsou hlavním favoritem skupiny B, v níž ve středu od 23:00 SEČ zahájí turnaj český tým zápasem proti Švýcarsku.