ONLINE: Česko - Kanada 1:0. Rychlý gól! Sikora poslal puk mezi betony

Čeští junioři se radují z branky do sítě Kazachstánu • IIHF

Čeští hokejisté (zleva) Jakub Štancl, Petr Sikora a Miroslav Holinka jsou připravení do akce • profimedia.cz

Čeští junioři oslavují branku do sítě Kazachů • IIHF

Jakub Štancl a Vojtěch Hradec na MS do 20 let • IIHF / www.iihf.com

Čeští hokejisté do 20 let na šampionátu v Ottawě sklízí chválu i za hru v oslabení • profimedia.cz

Souboj o všechno je tady. Čeští hokejisté do 20 let znovu po roce ve čtvrtfinále mistrovství světa hrají s Kanadou. Výběr kouče Patrika Augusty v základní skupině zaváhal pouze na závěr proti Švédům. Domácí tým šampionátu naopak senzačně padl s Lotyši po nájezdech a v severoamerickém souboji nestačil na USA. Češi před klíčovým duelem turnaje změnili první útok, do kterého namísto Jiřího Felcmana zamířil Miroslav Holinka. Dokážou Kanaďany opět senzačně vyřadit? ONLINE přenos utkání sledujte od 1:30 na iSport.cz.