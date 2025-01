ONLINE: USA - Česko 1:1. Štancl srovnal, dvacítka zvládla oslabení

Čeští hokejisté v noci ze soboty na neděli hrají semifinále juniorského světového šampionátu proti favoritovi z USA. První třetinu zahájil výběr kouče Patrika Augusty přesilovou hrou, krátce po jejím nevyužití se ale do protiútoku dostali Američané, kteří otevřeli skóre zápasu. Radost zámořského giganta ale trvala jen přes šest minut, kdy Jakub Štancl našel skulinku v brance a vrátil Čechy do hry. Postoupí Eduard Šalé a spol. do finále? ONLINE přenos utkání sledujte na webu iSport.cz.