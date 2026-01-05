Kdo je kdo v týmu na MS do 20 let: obr z Třemošné, padouch tahounem či skvělý student
Už mají jistotu, že se čtvrtý rok po sobě nevrátí domů s prázdnou. Čeští hokejisté do 20 let po skvělém semifinálovém vítězství nad Kanadou (6:4) rozšíří medailovou sbírku na mistrovství světa z posledních let o zlato či stříbro. K získání nejcennějšího kovu poskládal trenér Patrik Augusta s kolegy mladší, ale převážně ofenzivně laděný tým plný hráčů ze zámoří, ale i šikuly z extraligy. Projděte si představení všech Čechů, kteří šampionát v Minnesotě končí finálovým soubojem se Švédskem. Program MS do 20 let ZDE>>>
Matyáš Mařík
#1
- brankář
věk: 19 (11. 9. 2006)
výška/váha: 188 cm/82 kg
klub: Banes Motor České Budějovice
bilance v sezoně: 7 zápasů / 3,19 / 86,4 %
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 2 zápasy / 2,00 / 87,5 %
Říjnovou premiérou v extralize navázal na otce. Syn bývalého gólmana Michala Maříka, jenž okusil i finský hokej, se při prvním rozhlížení v áčku Českých Budějovic v jedné chvíli stal i jejich jedničkou, když se zranili oba zkušenější. Koučům dvacítky se ukázal na listopadovém Turnaji pěti. Na šampionátu se dočkal debutu, kterým rovněž navázal na tátu. Proti Dánům i Lotyšům rozhodně nezklamal.
Ondřej Štěbeták
#2
- brankář
věk: 18 (19. 7. 2007)
výška/váha: 185 cm / 75 kg
klub: Portland Winterhawks (WHL)
bilance v sezoně: 23 zápasů / 3,51 / 89,2 %
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: do turnaje nezasáhl
Nebýt zranění původně předpokládané jedničky Jakuba Miloty, nejel by. Když ale trenéři museli vyřešit dlouho hrozící komplikaci, ukázali na prověřeného odchovance Jihlavy. Byť si z Portlandu neveze oslnivou formu, v zámoří pravidelně chytá. Už dříve se vytáhl na Hlinka Gretzky Cupu.
Michal Oršulák
#30
- brankář
věk: 18 (26. 8. 2007)
výška/váha: 194 cm / 100 kg
klub: Prince Albert Raiders (WHL)
bilance v sezoně: 16 zápasů / 2,34 / 90,8 %
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 4 zápasy / 3,20 / 86 %
Z vybraných brankářů si do turnaje vezl nejlepší formu. Byť na šampionátu nemá obr z Třemošné skvostná čísla, dvacítku v nejdůležitějších chvílích dokázal podržet, jako například při opakovaném trestném střílení Kanady v semifinále. Českým trenérům se za důvěru odvděčil vychytáním postupu do finále. Bývalému brankáři Karlových Varů se přitom vrchol minulé sezony na šampionátu osmnáctek vůbec nepovedl. Prospěl mu odchod do zámoří, kde vládne statistkám.
Max Pšenička
#3
obránce
věk: 18 (18. 1. 2007)
výška/váha: 196 cm / 85 kg
klub: Portland Winterhawks (WHL)
bilance v sezoně: 24 zápasů / 2 góly / 10 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 1 gól / 2 asistence
Vyrůstal ve Slavii, odkud si pražského rodáka před minulou sezonou vytáhla Plzeň. Na západě Čech udělal první velký posun, brzy mu ale extraliga pro další růst byla malá a vydal se do zámoří. Udělal dobře. Rychlonohého beka si v draftu NHL všiml Utah. Na ledě jen tak něco nevypustí. A jak ukázal na šampionátu, ustojí i tvrdé rány. Po celý turnaj si nese na tváři šrám z první bitvy s Kanadou.
Jakub Vaněček
#4
obránce
věk: 17 (25. 2. 2008)
výška/váha: 187 cm / 88 kg
klub: Tri-City Americans (WHL)
bilance v sezoně: 26 zápasů / 5 gólů / 12 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: do turnaje nezasáhl
Velké překvapení v nominaci. Odchovanec Havlíčkova Brodu se za juniory poprvé představil až před šampionátem. Plusové body mu jistě přidává forma v zámoří, kam se letos přesunul z Liberce. O mladém obránci se rovněž mluví směrem k příštímu draftu NHL, skautům se ale na ledě nepředvedl.
Adam Jiříček
#5
obránce
věk: 19 (28. 6. 2006)
výška/váha: 187 cm / 84 kg
klub: Brantford Bulldogs (OHL)
bilance v sezoně: 25 zápasů / 10 gólů / 19 asistencí
účast na MS: potřetí
- bilance na MS: 6 zápasů / 4 góly / 1 asistence
Konečně prožívá sezonu bez zdravotních potíží a vede si skvěle. V kanadské juniorce náramně rozvíjí své ofenzivní choutky. Z mistrovství světa má mladší bratr Davida Jiříčka ve sbírce dva bronzy, byť k prvnímu prakticky nemohl přispět kvůli zranění. Na letošním turnaji potvrdil očekávání jako jedna z opor českého týmu. Zaskvěl se obzvláště v duelu s Finskem, který rozhodl ohromujícím zakončením mezi nohami.
Radim Mrtka
#6
obránce
věk: 18 (9. 6. 2007)
výška/váha: 197 cm / 99 kg
klub: Seattle Thunderbirds (WHL)
bilance v sezoně: 14 zápasů / 1 gól / 14 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 4 zápasy / 0 gólů / 0 asistencí
Česká jednička letošního draftu NHL není precizní pouze vzadu, umí i bezvadně podpořit útok a být pořádně tvrdý. Udělal dojem na nováčkovském kempu Buffala, kde trenérům do poslední chvíle motal hlavu. Už nakoukl i do AHL. Šampionát kvůli zdravotním komplikacím začínal až později. Neoslní bodovou produkcí, do obrany ovšem mohutný bek zapadl skvěle.
Jakub Fibigr
#7
obránce
věk: 19 (22. 7. 2006)
výška/váha: 183 cm / 78 kg
klub: Brampton Steelheads (OHL)
bilance v sezoně: 27 zápasů / 8 gólů / 16 asistencí
účast na MS: podruhé
- bilance na MS: 6 zápasů / 1 gól / 1 asistence
Drobnější, ale náramně šikovný bruslař. Už na minulém šampionátu dvacítek ukázal, jak dokáže podpořit ofenzivu vytvářením šancí. Odchovanec uničovského hokeje, kterého si předminulý rok vybral Seattle v draftu NHL, má skvěle rozehranou i třetí sezonu v kanadské juniorce. Společně s Jiříčkem nastupuje v první obraně.
Matyáš Man
#8
- obránce
- věk: 19 (31. 5. 2006)
- výška/váha: 198 cm / 92 kg
- klub: Prince Albert Raiders (WHL)
- bilance v sezoně: 25 zápasů / 1 gól / 3 asistence
- účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 0 gólů / 2 asistence
Další dlouhán, do kterého musí soupeři dvacítky narážet. Ostravský rodák po přesunu do Kanady pokračuje v tvrdé hře naučené z Vítkovic. Body sbírá poskromnu. Když dal ve WHL zatím jediný gól, přiznal, že ani nevěděl, jak má slavit. Při první bitce ovšem radu nepotřeboval.
Vladimír Dravecký
#9
obránce
věk: 18 (19. 12. 2007)
výška/váha: 183 cm / 85 kg
klub: Brantford Bulldogs (OHL)
bilance v sezoně: 28 zápasů / 5 gólů / 13 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 0 gólů / 0 asistencí
Dřív se o synovi Oceláře Vladimíra Draveckého mluvilo jako o jednom z největších talentů slovenského hokeje. Jenže odmalička vyrůstal v Česku, které se rozhodl reprezentovat. V kanadském Brantfordu navazuje na produktivní minulou sezonu, kdy hrál ve Švédsku.
Tomáš Galvas
#23
obránce
věk: 19 (11. 2. 2006)
výška/váha: 179 cm / 76 kg
klub: Bílí Tygři Liberec
bilance v sezoně: 19 zápasů / 2 góly / 9 asistencí
účast na MS: potřetí
- bilance na MS: 6 zápasů / 3 góly / 6 asistencí
Z ligového i reprezentačního pohledu nenajdete zkušenějšího člena nominace. Už třetím rokem stabilní člen sestavy Bílých Tygrů měl nemalý podíl na dvou bronzech z předchozích šampionátů. Na svém posledním turnaji s dvacítkou ovšem sehrává největší roli. Senzačně podporuje útok, patří k nejproduktivnějším obráncům i hráčům na mistrovství světa a vytvořil nový rekord českých beků na šampionátu juniorů.
Vashek Blanár
#26
- obránce
věk: 18 (22. 4. 2007)
výška/váha: 195 cm / 87 kg
klub: HV71 (SHL)
bilance v sezoně: 3 zápasy / 0 gólů / 0 asistencí (A-tým)
18 zápasů / 3 góly / 7 asistencí (jun.)
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: do turnaje nezasáhl
Až do léta prakticky nikdo neznal jméno vytáhlého obránce. Ne náhodou. Ještě donedávna se rodák z Colorada jmenoval Richards. Příjmení si změnil až před draftem, čímž nejen fanouškům zamotal hlavu. Vybrali si ho v Bostonu, kde zaujal výborným pohybem. Už přes dva roky roste ve Švédsku.
Danny Chludil
#13
útočník
věk: 19 (19. 6. 2006)
výška/váha: 183 cm / 88 kg
klub: HC Kometa Brno
bilance v sezoně: 22 zápasů / 1 gól / 1 asistence
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 4 zápasy / 0 gólů / 0 asistencí
Nastupoval s nelehkým úkolem. Mladík z Brna byl do nominace dodatečně zapsán poté, co z ní kvůli zranění vypadl loňský kanadský „kat“ Adam Jecho. Pro trenéry představuje typologicky podobného hráče do třetí či čtvrté lajny. Odchovanec Slavie v probíhající sezoně pravidelně sbírá zkušenosti v áčku Kometu.
Matěj Kubiesa
#11
útočník
věk: 19 (11. 9. 2006)
výška/váha: 182 cm / 78 kg
klub: HC Oceláři Třinec
bilance v sezoně: 9 zápasů / 2 góly / 1 asistence
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 2 góly / 2 asistence
Byť si od začátku sezony nevede vůbec špatně v rodném Frýdku-Místku, kde vyrostl ve střelce, zaujal hlavně rychlou adaptací u Ocelářů. Kvalitou a dravostí dodává Třinci energii. Odměnou pro talentovaného útočníka byly první góly v extralize i nominace na juniorský šampionát. Byť na turnaji hraje ve čtvrtém útoku, výrazně zvyšuje jeho nebezpečnost. Se svou ostrou střelou dostává prostor také v přesilovce.
Maxmilian Curran
#12
útočník
věk: 19 (27. 8. 2006)
výška/váha: 191 cm / 85 kg
klub: Edmonton Oil Kings (WHL)
bilance v sezoně: 28 zápasů / 11 gólů / 24 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 1 gól / 4 asistence
Dejte mu puk a budete koukat, co s ním na ledě vymyslí. Čech s irskými kořeny ze všeho nejraději tvoří hru, umí být ovšem také výborným střelcem. A to není všechno. Je i skvělým studentem. Jako první Evropan ve WHL získal cenu pro hráče, jenž nejlépe zvládá skloubit hokej se studiem.
Václav Nestrašil
#14
útočník
věk: 18 (6. 4. 2007)
výška/váha: 197 cm / 86 kg
klub: UMass (NCAA)
bilance v sezoně: 18 zápasů / 10 gólů / 10 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 2 góly / 5 asistencí
Ohromil silným příběhem. O šestnáct let mladší bratr Oceláře Andreje Nestrašila málem skončil s hokejem, na vině byly problémy s kolenem způsobené zrychleným růstem. Talent z Prahy se ale nevzdal a vrátil se. Obrovského zadostiučinění se dočkal od Chicaga už v prvním kole draftu. Na šampionátu hraje právem v prvním útoku.
Vojtěch Čihař
#15
útočník
věk: 18 (29. 3. 2007)
výška/váha: 184 cm / 82 kg
klub: HC Energie Karlovy Vary
bilance v sezoně: 27 zápasů / 4 góly / 4 asistence
účast na MS: podruhé
- bilance na MS: 6 zápasů / 4 góly / 7 asistencí
Ať už bude odjíždět z mistrovství světa s další medailí, v zámoří již zůstane. Před turnajem totiž podepsal nováčkovský kontrakt s Los Angeles Kings, kteří nadaného křídelníka budou chtít nadále rozvíjet pod bližším dohledem. V Karlových Varech nasbíral velké zkušenosti, které nyní využívá na šampionátu. Stal se jednoznačně klíčovým útočníkem dvacítky, což potvrdil dvěma góly v semifinále.
Richard Žemlička
#16
útočník
věk: 19 (4. 4. 2006)
výška/váha: 190 cm / 92 kg
klub: SaiPa (Liiga)
bilance v sezoně: 2 zápasy / 0 gólů / 0 asistencí (A-tým) 17 zápasů / 6 gólů / 10 asistencí (jun.)
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 4 zápasy / 1 gól / 0 asistencí
Před rokem na poslední chvíli vypadl z finální nominace, nyní je k premiéře mnohem blíž. Syn legendárního sparťanského útočníka nezapře Richarda Žemličku podobou ani stylem hry. Trochu oprostit se od známého jména se snaží ve Finsku, kde pomalu proniká mezi seniory.
Petr Sikora
#17
útočník
věk: 20 (2. 1. 2006)
výška/váha: 182 cm / 88 kg
klub: HC Oceláři Třinec
bilance v sezoně: 12 zápasů / 2 góly / 4 asistence
účast na MS: podruhé
- bilance na MS: 6 zápasů / 2 góly / 7 asistencí
Ať už hraje za Třinec či reprezentaci, na rodáka z Karviné se bude bučet všude. Role drzouna na ledě ovšem českému kapitánovi sedí. Padouchem je hlavně pro Kanaďany, když před rokem po potrestaném faulu kolenem vyvázl bez vážného zranění. Zloba na tribuně ho nesráží, ale posiluje. Roli tahouna potvrdil. Nejlépe se předvedl ve čtvrtfinále proti Švýcarsku, kdy v den 20. narozenin dal gól a dvakrát nahrával.
Tomáš Poletín
#18
útočník
věk: 18 (30. 4. 2007)
výška/váha: 186 cm / 93 kg
klub: Kelowna Rockets (WHL)
bilance v sezoně: 25 zápasů / 14 gólů / 11 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 4 góly / 2 asistence
Vyrůstal sice ve Slavii, k velkému hokeji se ale posunul ve Finsku. Na ledě dost těží z robustní postavy a ohromného nasazení. Z neústupného útočníka roste také skvělý střelec, což jen potvrzuje po přesunu ze Skandinávie do Kanady. V Kelowně si drží průměr bodu na zápas. Na šampionátu patří k nejlepším českým hráčům. Dvacítce dodává důležité góly.
Adam Benák
#20
útočník
věk: 18 (10. 4. 2007)
výška/váha: 173 cm / 74 kg
klub: Brantford Bulldogs (OHL)
bilance v sezoně: 26 zápasů / 15 zápasů / 28 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 1 gól / 7 asistencí
Jedno z největších českých es v útoku. Nejmenší hráč z nominace poskytuje spoluhráčům luxusní přihrávky. A zakončení? Elegantní. K semifinálovému triumfu nad Kanadou pomohl gólem a dvěma nahrávkami. Syn bývalého obránce Václava Benáka je v zámoří k nezastavení. V OHL má našlápnuto stát se nejproduktivnějším Čechem v jedné sezoně.
Jiří Klíma
#21
útočník
věk: 19 (17. 3. 2006)
výška/váha: 180 cm / 89 kg
klub: Shawinigan Cataractes (QMJHL)
bilance v sezoně: 22 zápasů / 10 gólů / 13 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 1 gól / 3 asistence
Mohl by být ukázkovým příkladem, jak se Evropan dokáže rychle přizpůsobit zámořskému hokeji. Hradecký odchovanec už třetí sezonu předvádí v kanadské juniorce, jak kreativní umí být při hře dopředu. Byť se na šampionátu nevypracoval ve velkého bodového tahouna, skvěle se ujal role lídra čtvrtého útoku. Ofenzivní choutky ovšem ukázal ve čtvrtfinále se Švýcary, když zapsal gól a dvě asistence.
Adam Titlbach
#22
útočník
věk: 19 (15. 2. 2006)
výška/váha: 174 cm / 76 kg
klub: Vancouver Giants (WHL)
bilance v sezoně: 30 zápasů / 7 gólů / 13 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 5 zápasů / 1 gól / 0 asistencí
Druhý štírek v nominaci se na premiérové MS juniorů parádně přichystal. V přípravě dvacítky byl dost produktivní. Plzeňský rodák hraje v extrémně rychlém tempu. Slibně rozjetou má rovněž sezonu v zámoří, kde se i přes menší postavu stále pokouší zaujmout skauty NHL.
Adam Novotný
#24
útočník
věk: 18 (13. 11. 2007)
výška/váha: 186 cm / 93 kg
klub: Peterborough Petes (OHL)
bilance v sezoně: 29 zápasů / 19 gólů / 16 asistencí
účast na MS: podruhé
- bilance na MS: 6 zápasů / 0 gólů / 3 asistence
Před sezonou se ne zrovna v dobrém rozloučil v Hradci Králové. Východočeši těžce nesli, že jejich talent pro další růst upřednostňuje odchod do Kanady. On si ale stál za svým a udělal dobře. Blíž na dohled klubům NHL válí a před nadcházejícím draftem řadí šikovného střelce do první desítky. Na mistrovství světa byste mezi Čechy nenašli pilnějšího střelce, na první gól však stále čeká.
Štěpán Hoch
#25
útočník
věk: 19 (11. 10. 2006)
výška/váha: 193 cm / 87 kg
klub: Banes Motor České Budějovice
bilance v sezoně: 24 zápasů / 2 góly / 0 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 6 zápasů / 1 gól / 0 asistencí
Jeden z mála hráčů v nominaci, od kterých se nečeká bodový přísun. Přednosti urostlého odchovance Motoru jsou jinde. Zatímco se parťáci pokouší překonat soupeřovu obranu, on dává pozor na případné hrozby, které co nejdřív eliminuje. Experta na černou práci si všimli v Utahu.
Samuel Drančák
#29
útočník
věk: 19 (4. 2. 2006)
výška/váha: 183 cm / 88 kg
klub: Red Deer Rebels (WHL)
bilance v sezoně: 27 zápasů / 11 gólů / 10 asistencí
účast na MS: poprvé
- bilance na MS: 3 zápasy / 1 gól / 0 asistencí
U objevů z českobudějovické líhně ještě zůstaneme. Rodák ze Strakonic v kanadské juniorce náramně rozjel sezonu, která může být i jeho nejpovedenější. Umí střílet, nebezpečný je ovšem hlavně kolem branky, kde aktivním napadáním způsobuje v soupeřově obraně chaos. Centr čtvrtého útoky dvacítky na turnaji vstřelil důležitý gól na 2:2 ve čtvrtfinále se Švýcary.