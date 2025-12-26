Galvas o rodině obránců, snu o NHL či dalším útoku na medaili: Máme respekt, ale věříme si
Na ledě si ho jistě všimnete. Ne díky výšce, ale jak je rychlý. Právě skvělé bruslení je doménou hokejového obránce Tomáše Galvase (19), kterého čeká třetí juniorský šampionát. Na předešlých dvou bral bronz, podle expertů je i tento výběr silný. „Soupeři jsou skvělí, ale můžeme jim konkurovat,“ tvrdí bek, jenž pochází z hokejové rodiny. Pro Sport Magazín mluví o tátovi i bráchovi nebo chytrosti, kterou nahrazuje handicap v podobě centimetrů a kilogramů. Program MS do 20 let ZDE>>>
Táta Lukáš (46) zvládl přes tisíc zápasů v extralize, bratr Jakub (26) už v Chicagu nakoukl i do NHL a teď bojuje za Třinec. Nejmladší z rodu pokračuje v tradici. „Nejdřív jsem si říkal, že bych mohl být útočník, ale stejně mě to potom táhlo do obrany,“ říká Galvas. Čekají ho poslední dvacítky, tentokrát se hrají v Americe. Češi získali tři medaile v řadě, stříbro a dvakrát bronz. U třetích míst byl i liberecký zadák, který se nastálo usídlil v extralize a dostává zasloužený prostor.
Jaké to je, když jedete už na třetí dvacítky?
„Jsem za to moc rád, super pocit. A budu dělat všechno, abychom přivezli opět medaili.“
V čem je to pro vás jiné?
„Je to můj třetí turnaj, takže už vím, jaké bude tempo. Je to něco jiného než v extralize nebo během přípravy. Při turnaji už je to pořádný kvapík.“
V Minneapolis má být až mínus dvacet, nevadí vám taková zima?
„Obecně mi nevadí, ale až takovou kosu nemusím. Tak uvidíme, snad si rychle zvyknu.“
Jaké máte nejkrásnější vzpomínky z minulých bronzových let?
„Před dvěma lety je to velký obrat, který se nám povedl proti Finsku. To bylo neuvěřitelný. Prohrávali jsme v zápase o bronz 2:5, potom jsme to otočili na 8:5. To se povede jednou za život. A loni jsme Švédy porazili v nájezdech. Měli jsme i pořádný kus štěstí, ale někdy to k tomu patří. Doufám, že nám bude přát také tentokrát.“
Je pro vás výzvou zlato? Nebo jste spíš realisté?
„Soupeři jsou výborní, o tom není sporu. Ale mám dojem, že jim můžeme konkurovat. Jedeme udělat úspěch! Jinak bychom ani jezdit nemuseli. Je nutné přemýšlet o nejlepších příčkách. Je třeba mít zdravé sebevědomí.“
Kanadu jste dvakrát za sebou porazili ve čtvrtfinále, takže už z ní nemusíte mít přehnaný respekt, že?
„Je to tak. Určitě si na ni věříme. Ale víme, že to bude náročný. Takže pořád máme respekt.“
Vnímáte tlak, abyste získali čtvrtou medaili v řadě?
„Nevím, jak ostatní, ale já osobně si ho nepřipouštím. Jsem v pohodě.“
Co si myslíte, že bude šampionát rozhodovat?
„Musíme hrát týmově a nesmíme podcenit žádný zápas. Což by se nemělo stát. Víme, že jsme schopní prohrát s kýmkoliv, ale i kohokoliv porazit. Bude důležité, abychom do šampionátu dobře vstoupili. Zvlášť, když hrajeme hned na úvod s Kanadou.“
Tomáš Galvas
Věk: 19 (*11. února 2006 ve Zlíně)
Výška/váha: 177 cm/75 kg
Pozice: obránce
Kariéra: Olomouc (2022/23), Liberec (2023-?)
Bilance v extralize: 107 zápasů/29 bodů (7+22)
Největší úspěchy: 2x bronz na MS U20 (2024, 2025)
Čím to, že po chudých letech jsou čeští junioři zase konkurenceschopní?
„Pokud mám hodnotit poslední dva turnaje, na kterých jsem hrál,