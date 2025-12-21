Zázračné dítě Kanady (18) v potížích: Lidé čekají, až selžu! Vlastní gól v reprezentaci
Z nadějí poslední dekády měl mít jistější prvenství v draftu NHL snad jen Connor Bedard. Opěvovaný kanadský útočník Gavin McKenna už jako patnáctiletý plnil stránky zámořských médií a o rok později úřadoval v juniorské WHL. Odtud si v útlém věku vynutil nominaci na MS U20. Nikdo nepochyboval o tom, že ovládne výběr mladíků pro nejlepší ligu světa za rok 2026. Jenže v uplynulých měsících se vyhlídky komplikují. „Lidé čekají na mé selhání,“ vzkázal talent.
Příprava na nadcházející světový šampionát dvacítek pro něj snad nemohla začít tragičtěji. Útočník Gavin McKenna, v minulých týdnech notně kritizovaný za své ne tolik dominantní výkony v univerzitní NCAA, v utkání proti Švédsku (2:4) při ponechané výhodě poslal kotouč do opuštěné kanadské branky. Z problému při zpracování byl ukázkový vlastňák, který se rychle stal virálním i na sociálních sítích.
Smolný moment jenom dokreslil rozpačitý dojem, o němž skauti a odborníci v Severní Americe diskutovali delší dobu. A sice že McKenna se v aktuálním ročníku, kdy přestoupil z juniorky k Penn State University, nesetkává s optimální formou. Jakkoliv může 18 bodů (4+14) v 16 utkáních hovořit o opaku, od nadaného křídla se očekávala daleko výraznější dominance.
Také proto ho renomovaný server The Athletic při svém nejčerstvějším prosincovém odhadu pořadí příštího draftu sesadil z trůnu až na čtvrtou pozici. „Všimnete si viditelné změny na vrcholu, kde si místo zabral centr Muskegonu Tynan Lawrence. Celkově jde zatím o podprůměr, žádné opravdu hvězdné jméno v draftu není,“ překvapil expert zmíněného webu Corey Pronman, jenž žebříček skládá dlouhá léta.
Nepřímo tím poukázal na to, že McKennův dříve mimořádný status opadnul. A třebaže v některých jiných pořadnících stále drží nálepku největší naděje, jeho náskok už zdaleka není tak výrazný jako v létě, kdy ročník ještě nezačal.
Vyhrát, nebo zemřít
S odhady pochopitelně hodně zahýbe blížící se MS juniorů, pro McKennu už druhé v kariéře. Letos v lednu podpořil mladík kanadské snažení na stejném turnaji jediným gólem, už tehdy se ukázalo, že jeho vývoj nemusí být tak dynamický.
K medaili se ani nepřiblížil, když ve čtvrtfinále javorové listy vyřadili Češi s vítězným střelcem Adamem Jechem, jenž však stejný scénář vinou zranění ruky o rok později zopakovat nemůže. McKennovi půjde nejen o nápravu v lovu cenného kovu, ale také o výrazné vylepšení individuálního obrazu.
„Tohle je náš rok, kdy se chceme odrazit. Je to téměř situace ve stylu vyhrát, nebo zemřít. Jsme natěšení, všichni nažhavení a už vyhlížíme turnaj,“ pravil sebevědomě rodák z Yukonského teritoria, který v sobotu oslavil osmnácté narozeniny.
Všiml si, že názory fanoušků mu v aktuální sezoně moc nepřejí. „Vůbec se o to nestarám. Občas nemusí být to nejlepší, když vás lidé neustále pochlebují. Teď čekají na to, až selžu, což mě akorát nakopne,“ věří 183 centimetrů vysoký forvard, jenž svůj vzkaz adresoval těsně před tím, než si dal v přípravném utkání vlastní gól…
Pozornost, která na něj byla upřená po přesunu na univerzitu, se rovnala zájmu o prvotřídní rockovou star. NHL zařídila, aby mohla na svých kanálech vysílat zápasy s McKennou v sestavě. On sám se stal první takto exponovanou nadějí, která si začala vydělávat větší obnos ještě před vstupem na draft. Údaje nejsou oficiální, nicméně insideři informovali o částce v hodnotě kolem 700 tisíc dolarů – aktuálně zhruba 14,5 milionu korun. Právě tuto sumu mu univerzita vyplatí.
O konečném umístění McKenny v draftu dost možná rozhodne také to, kdo vyhraje loterii, určující pořadí voleb. Takový Pittsburgh by schopného křídelníka momentálně potřeboval ze všeho nejvíc, potřeby každého klubu jsou pochopitelně individuální. Nicméně akcie jmen jako Tynan Lawrence (centr), Keaton Verhoeff (obránce) nebo Ivar Stenberg (levé křídlo) neustále stoupají. V některých případech už dokonce nad McKennu.
Z Čechů mají nejzajímavější vyhlídky obránce Jakub Vaněček, útočník Adam Novotný či brankář Tobiáš Trejbal. V jejich případě však ohrožení zázračného dítěte z Kanady patrně nehrozí. Míří spíš na konec elitního kola.
Očekávané pořadí draftu podle The Athletic
Poř.
Jméno
Pozice
Země
1.
Tynan Lawrence
centr
Kanada
2.
Keaton Verhoeff
obránce
Kanada
3.
Ivar Stenberg
levé křídlo
Švédsko
4.
Gavin McKenna
levé křídlo
Kanada
…
22.
Jakub Vaněček
obránce
Česko
25.
Adam Novotný
levé křídlo
Česko
27.
Tobiáš Trejbal
gólman
Česko