Kdo hraje na MS U20 o draft NHL: budoucí jednička, lotyšský zázrak i česká naděje
Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je skvělou příležitostí pro mladíky se ukázat manažerům NHL. Přestože část talentů už draftem prošla, na turnaji se představí i řada hráčů, kteří o pozici stále bojují. Přinášíme 5 hokejistů, kteří budou o svou pozici na šampionátu v USA hrát. Program MS do 20 let ZDE>>>
Gavin McKenna
- 18 let
- útočník
- Kanada
Sezona na univerzitě mu zatím nevychází, jak si sám představoval. Hovoříme o hráči, který v zámořské juniorce v minulém ročníku sbíral s velkým přehledem přes dva body na utkání, očekávání tudíž byla vysoká. Na minulém šampionátu Kanada opět vyhořela s Českem, její medailové čekání se tím protáhlo. McKenna nebude chtít zůstat zapsaný pod mládežnickými neúspěchy a dobou temna. Jde mu o také o to znovu se vyšvihnout do čela očekávaného pořadí draftu, které v očích některých odborníků a skautů ztratil. Více o Gavinu McKennovi ZDE >>>
Ivar Stenberg
- 18 let
- útočník
- Švédsko
S poměrně velkou pravděpodobností nejlepší Evropan, který se na příštím draftu NHL objeví. Několik mládežnických úspěchů už posbíral, má například stříbro z mistrovství světa do 18 let i bronz z Hlinka Gretzky Cupu. Nyní potřebuje jako švédský tahoun potvrdit vynikající výkony z nejvyšší domácí ligy, kde za Frölundu v 25 zápasech posbíral 24 bodů (6+18). Mezi svými vrstevníky většinou platí víc za střelce než nahrávače, jediným větším limitem je u něj bruslení a menší postava. Jinak zapadá do všech kolonek.
Alberts Šmits
- 18 let
- obránce
- Lotyšsko
Na draft NHL se valí zásilka z Pobaltí. A už teď je zjevné, že půjde o významný lotyšský úspěch. Z východoevropské země se do sledovaného výběru mladíků dosud dostalo jen něco málo přes čtyřicet hokejistů, přičemž nejvýše byl v roce 2012 ze 14. místa Buffalem zvolený Zemgus Girgensons. Od Šmitse, který už druhým rokem nastupuje v elitní finské soutěži za Jukurit, se přitom očekává atak první pětky. Pokud by se ukázal i proti favoritům na šampionátu, kde Lotyši mohou jen překvapit, posune si rezervaci opravdu hodně vysoko.
Oliver Suvanto
- 17 let
- útočník
- Finsko
Atraktivní zboží pro kluby z NHL, kde je poptávka po schopných centrech. Na ostatní konkurenty ztrácí několik měsíců v datu narození, což může být v tak nízkém věku znát. Suvanto už přitom zápolí za Tapparu Tampere a je zvyklý naskočit na téměř 13 minut. Neztratí se na buly, vyniká bruslením. „Nikdo nečekal, že bude tak dobrý a hladce přejde do dospělého hokeje. Má v Tappaře skvělou pozici. Je fyzicky silný, získává kotouče, hraje kreativní hokej, přičemž dokáže vysouvat spoluhráče,“ popsal Suvantovy přednosti ředitel evropského skautingu Jukka-Pekka Vuorinen.
Adam Novotný
- 18 let
- útočník
- Česko
V létě dal i na doporučení nejvýše zvoleného Čecha posledního draftu a nyní spoluhráče z juniorské reprezentace Radima Mrtky, aby se vydal za oceán. Pobouřil tím vedení v Hradci Králové, které mu slibovalo jisté místo v prvních dvou útocích. „Lákalo mě, že budu mnohem víc na očích před draftem NHL. Myslím si, že Kanada mě ještě dokáže dost posunout, mám se pořád v čem zlepšovat,“ popisoval v létě pro Sport. Vysvědčení je rozporuplné – Novotný v Peterborough pravidelně boduje, ale v predikcích draftu NHL se propadl oproti červenci zhruba o deset pozic.