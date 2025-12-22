Předplatné

Kdo hraje na MS U20 o draft NHL: budoucí jednička, lotyšský zázrak i česká naděje

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je skvělou příležitostí pro mladíky se ukázat manažerům NHL
Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je skvělou příležitostí pro mladíky se ukázat manažerům NHLZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Patrik Czepiec
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je skvělou příležitostí pro mladíky se ukázat manažerům NHL. Přestože část talentů už draftem prošla, na turnaji se představí i řada hráčů, kteří o pozici stále bojují. Přinášíme 5 hokejistů, kteří budou o svou pozici na šampionátu v USA hrát. Program MS do 20 let ZDE>>>

Gavin McKenna

  • 18 let
  • útočník
  • Kanada

Sezona na univerzitě mu zatím nevychází, jak si sám představoval. Hovoříme o hráči, který v zámořské juniorce v minulém ročníku sbíral s velkým přehledem přes dva body na utkání, očekávání tudíž byla vysoká. Na minulém šampionátu Kanada opět vyhořela s Českem, její medailové čekání se tím protáhlo. McKenna nebude chtít zůstat zapsaný pod mládežnickými neúspěchy a dobou temna. Jde mu o také o to znovu se vyšvihnout do čela očekávaného pořadí draftu, které v očích některých odborníků a skautů ztratil. Více o Gavinu McKennovi ZDE >>>

Ivar Stenberg

  • 18 let
  • útočník
  • Švédsko

S poměrně velkou pravděpodobností nejlepší Evropan, který se na příštím draftu NHL objeví. Několik mládežnických úspěchů už posbíral, má například stříbro z mistrovství světa do 18 let i bronz z Hlinka Gretzky Cupu. Nyní potřebuje jako švédský tahoun potvrdit vynikající výkony z nejvyšší domácí ligy, kde za Frölundu v 25 zápasech posbíral 24 bodů (6+18). Mezi svými vrstevníky většinou platí víc za střelce než nahrávače, jediným větším limitem je u něj bruslení a menší postava. Jinak zapadá do všech kolonek.

Alberts Šmits

  • 18 let
  • obránce
  • Lotyšsko

Na draft NHL se valí zásilka z Pobaltí. A už teď je zjevné, že půjde o významný lotyšský úspěch. Z východoevropské země se do sledovaného výběru mladíků dosud dostalo jen něco málo přes čtyřicet hokejistů, přičemž nejvýše byl v roce 2012 ze 14. místa Buffalem zvolený Zemgus Girgensons. Od Šmitse, který už druhým rokem nastupuje v elitní finské soutěži za Jukurit, se přitom očekává atak první pětky. Pokud by se ukázal i proti favoritům na šampionátu, kde Lotyši mohou jen překvapit, posune si rezervaci opravdu hodně vysoko.

Oliver Suvanto

  • 17 let
  • útočník
  • Finsko

Atraktivní zboží pro kluby z NHL, kde je poptávka po schopných centrech. Na ostatní konkurenty ztrácí několik měsíců v datu narození, což může být v tak nízkém věku znát. Suvanto už přitom zápolí za Tapparu Tampere a je zvyklý naskočit na téměř 13 minut. Neztratí se na buly, vyniká bruslením. „Nikdo nečekal, že bude tak dobrý a hladce přejde do dospělého hokeje. Má v Tappaře skvělou pozici. Je fyzicky silný, získává kotouče, hraje kreativní hokej, přičemž dokáže vysouvat spoluhráče,“ popsal Suvantovy přednosti ředitel evropského skautingu Jukka-Pekka Vuorinen.

Adam Novotný

  • 18 let
  • útočník
  • Česko

V létě dal i na doporučení nejvýše zvoleného Čecha posledního draftu a nyní spoluhráče z juniorské reprezentace Radima Mrtky, aby se vydal za oceán. Pobouřil tím vedení v Hradci Králové, které mu slibovalo jisté místo v prvních dvou útocích. „Lákalo mě, že budu mnohem víc na očích před draftem NHL. Myslím si, že Kanada mě ještě dokáže dost posunout, mám se pořád v čem zlepšovat,“ popisoval v létě pro Sport. Vysvědčení je rozporuplné – Novotný v Peterborough pravidelně boduje, ale v predikcích draftu NHL se propadl oproti červenci zhruba o deset pozic.

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů