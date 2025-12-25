Budoucí Pastrňákův parťák, český sběratel i kanadské hvězdy. Kdo bude válet na MS dvacítek?
Budoucí jednička draftu, obranná hvězda z Česka i americký hrdina z posledního šampionátu. Sport Magazín a web iSport přináší přehled hvězd, které stojí za to sledovat na MS do 20 let, které začíná už v pátek 26. prosince v americkém státě Minnesota.
Gavin McKenna (Kanada)
- Věk: 17 let
- Pozice: křídlo
- Klub: Penn State University / NCAA
Jeho jméno si dobře zapamatujte, právě na něj budou v příštích letech chodit fanoušci tak, jak teď plní haly na McDavida nebo MacKinnona. Sedmnáctiletý Kanaďan si podmanil juniorskou WHL, kde sbíral 1,83 bodu na zápas, a zvolil cestu přes univerzitu. Málokdo pochybuje, že bude příští jedničkou draftu. O tom, jakou hvězdou už teď je, svědčí i fakt, že v NCAA si má údajně vydělat až 700 tisíc dolarů za rok podle pravidla NIL.
James Hagens (USA)
- Věk: 19 let
- Pozice: centr/křídlo
- Klub: Boston College / NCAA
Na loňském šampionátu U20 zazářil devíti body v sedmi zápasech a s USA bral zlato, letos by měl být ještě lepší. Přestože mu bylo predikováno, že by na draftu mohl přijít na řadu už jako druhý, propadl se nakonec až na sedmou příčku, odkud ho brali Bruins. V Bostonu se mezitím zlepšuje na univerzitě, plný potenciál ukázal v minulosti v americkém rozvojovém programu. Má předpoklady táhnout v budoucnu spolu s Davidem Pastrňákem tým z Massachusetts.
Adam Jiříček (Česko)
- Věk: 19 let
- Pozice: obránce
- Klub: Brantford Bulldogs / OHL
Zúčastnil se už dvou šampionátů do 20 let, z nich má ve sbírce dva bronzy. Teď má jedinečnou příležitost pomoct k získání ještě cennějšího kovu. Loni pobral pět asistencí v sedmi zápasech, v OHL ukazuje, že letos může zazářit ještě výrazněji. V prvních 25 utkáních zapsal 29 bodů a byl čtvrtým nejproduktivnějším bekem soutěže. Rozvoj talentovaného zadáka s potěšením sledují i v St. Louis, kde si ho loni vybrali jako šestnáctku draftu.
Anton Frondell (Švédsko)
- Věk: 18 let
- Pozice: centr/křídlo
- Klub: Djurgardens IF / SHL
Na letošním draftu vystoupal na pódium už jako třetí mladíček v pořadí, budoucnost spojil s Chicagem. Před nástupem mezi zámořskou elitu sbírá zkušenosti ve švédském Djurgardenu a neztrácí se ani mezi dospělými. Ve 25 zápasech pobral 15 bodů a v klubu byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem. Dvacítku okusil poprvé loni, ale na MS si ještě nezahrál, letos si o nominaci řekl třemi góly ve třech duelech na mezinárodním poli.
Michael Misa (Kanada)
- Věk: 18 let
- Pozice: centr/křídlo
- Klub: San Jose Sharks / NHL
Na mistrovství mezi dalšími talenty si přiveze zkušenost z nejlepší ligy světa. Na letošním výběru nadějí byl dvojkou za Matthewem Schaeferem a na sedm zápasů dostal přičuchnout k NHL. V dresu Sharks za tu dobu jednou skóroval, dvakrát nahrával na gól spoluhráčům a ukázal obrovský potenciál. V kanadském nároďáku se může dál posouvat a rozšířit svou sbírku medailí. V ní nechybí zlato z Hlinka Gretzky Cupu.