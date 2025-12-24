Dvacítka před MS: Největší rébus je v brankovišti. Zlato? Čechům se věří víc než obhájcům
Pěkně zostra vstoupí čeští junioři do bojů mistrovství světa do 20 let v Minnesotě. Na úvod je 26. prosince čeká Kanada. Ve skupině se střetnou ještě s Dány, Finy a Lotyši. Výhra v prodloužení prvního přípravného zápasu právě s nimi mohla být zdviženým prstem, že nadějné prognózy nic nezaručují. „Nesmíme tam jít, že bychom si nevěřili, musíme být nastavení pořád stejně. Jít do zápasu s pokorou, ale zároveň věřit v dovednosti, které máme, a prokázat je,“ řekl v rozhovoru pro podcast Zimák brankář Michal Oršulák. Program MS do 20 let ZDE>>>
Z nominace české hokejové dvacítky vypadl těsně před šampionátem útočník Adam Jecho. Na minulém mistrovství světa rozhodl gólem o postupu do semifinále přes Kanadu. O turnaj v Minneapolisu přišel kvůli zranění ruky. Ve výběru ho nahradil Danny Chludil z Brna. Do sestavy nebyl zařazen ani další bronzový medailista z posledního šampionátu brankář Jakub Milota, jehož potíže po otřesu mozku trvají delší dobu.
Před rokem v Ottawě ani jednou nenastoupil, ale předpokládalo se, že týmovou jedničkou se letos nejspíš stane on. Vedle urostlé české obrany a šikovných útočníků se tak nejasná situace v českém brankovišti jevila před startem turnaje jako největší rébus.
Ani jeden nemá se šampionátem do 20 let zkušenost. Matyáš Mařík je z trojice nejstarší, v Českých Budějovicích už nakoukl do extraligy a zaujal na listopadovém Turnaji pěti. Dodatečně povolaný Ondřej Štěbeták se objevil v srpnu na akci v Chomutově, v kanadské juniorce se mu zatím moc nedařilo. Michal Oršulák chytal naposledy na letošním mistrovství světa do 18 let. Po přechodu z Karlových Varů do Prince Albert patří mezi špičku WHL.
„Je dost možné, že mi to pomohlo. Minulou sezonu jsem neměl dobrou. Ve Varech jsme nepostoupili do play off, což byla ostuda. Na osmnáctkách jsem měl dobrý zápas s Amerikou, ale vyhořel jsem proti Švýcarům i Švédům,“ přiznal Oršulák v Zimáku. „Agent mi pak řekl, že by pro mě bylo nejlepší, kdybych odešel do zámoří. Užší kluziště, větší rychlost. Dařilo se mi, což má na nominaci určitě zásluhu. Popravdě, v létě jsem nedoufal, že by vůbec vyšla. Nebyl jsem na žádné akci. V Chomutově, kam jeli kluci ze zámořských soutěží, chytali jiní. Já byl naposledy na osmnáctkách. Ale jsem rád a moc se těším,“ řekl.
Kdo proti Kanadě?
Brankářské pozice nebyly předem obsazené a dané. Přípravu proti Lotyšsku začínal Mařík, zápas dochytal Štěbeták. V poslední přípravě se český výběr střetl v noci na úterý se Slovenskem (2:1 v prodloužení) a mezi tyčemi stál Oršulák. Potom se dvacítka přesunula z kempu v Bemidji do Minneapolisu, kde už stráví Štědrý večer. Mezitím se taky musí vyjasnit, kdo se postaví mezi tyče v úvodní bitvě proti Kanadě.
„Je to prostě boj, na tréninku, v zápasech. S kluky máme výborný vztah, bavíme se úplně v pohodě, probíráme třeba zápasy NHL, zákroky gólmanů. Ale je mezi námi zdravá konkurence. Mimo led jsme kamarádi, na ledě taky, ale už trošku s odstupem, protože bojujeme o pozici. Ale zároveň se podporujeme, nejsou tam žádné zákeřnosti. Všichni tři budeme na šampionátu nováčci, ale i celkově se tým obměnil. Z minulého roku zůstalo sedm hráčů (do zranění Jecha), což je docela dost nových tváří. Je to zase vyšší úroveň. Poznávám to i na trénincích, střely jsou přesnější, tvrdší. Někteří kluci jako Petr Sikora nebo Vojta Čihař, se kterým se znám z Varů, už hráli za áčko v extralize, což je taky znát,“ vyprávěl Oršulák.
Rodák z Kralovic na Plzeňsku se ve výběrech potkával hlavně se Štěbetákem. S Matyášem Maříkem dokonce už od žáků, natrefili na sebe taky před čtyřmi lety v Třemošné, kde se Oršulák odpíchl do velkého hokeje. Před ním tudy prošli třeba Aleš Stezka nebo bronzový medailista ze šampionátu dvacítek 2024 Jakub Vondraš.
„S Matyášem jsme se znali od páté šesté třídy z gólmanských tréninků v Plzni a Třemošné. Tam je výborný trenér, pan Miko. Je i můj osobní trenér a nebýt jeho, už ani hokej na takovéhle úrovni nedělám a nejsem tady. On to ve mně viděl od začátku, když přišel do Třemošné, a já jsem za to moc vděčný. Jemu a rodičům,“ připomněl Oršulák.
Třetí tip sázkařů
Minnesota patří k největším americkým baštám. Český celek se ve „Státě hokeje“, jak jí říkají, sešel už minulý čtvrtek. V Bemidji trénoval i dvoufázově, při teambuildingu si hráči zaházeli na terč sekyrkami a dali si procházku. „Bylo zrovna nad nulou, počasí se povedlo. Jinak tady jsou minus desítky, ale pocitově minus dvacet,“ pousmál se Oršulák.
Tři medaile v předchozích letech znamenaly pro dvacítku největší úspěch od dvou triumfů na přelomu tisíciletí. Například The Hockey News v tipu na zlato přisoudili Česku třetí nejlepší kurz (5:1) hned po Kanadě (2:1) a Švédsku (4:1), ale před obhájci titulu USA (6:1) a stříbrnými medailisty z Finska (7:1).
„Na tyhle předpoklady nevěřím. Co se týče nás, ročníku 2007, na osmnáctkách jsme taky měli papírově silný ročník a úplně se to nepovedlo. Musíme být hlavně jeden tým, jedna velká rodina. Držet při sobě, táhnout za jeden provaz a věřit tomu, co nám řeknou trenéři. Nesmíme do toho jít s nosem nahoru, ale ani s obavami, ať hrajeme s kýmkoli,“ prohlásil vytáhlý gólman.
Nicméně jít hned v prvním zápase na favorizovanou Kanadu, která navíc má po dvou čtvrtfinálových vyřazeních Čechům co vracet, je dost brutální začátek. „Může být, ale každý zápas začíná 0:0. A nic není nemožné,“ dodal Oršulák.
