Česko – Kanada 5:7. Přestřelka na úvod MS. Porážka, po níž můžeme být pozitivní, zní z týmu
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | Byl to neskutečný zápas. Otevřený, občas až moc. Čeští junioři v úvodním duelu šampionátu v Minneapolisu padli s Kanadou 5:7. Ale silnému soupeři vzdorovali, v přestřelce s favoritem turnaje hráli vyrovnanou partii. A povyk hráčů s javorovými lity na dresech cestou do kabiny svědčil o tom, jakou mají z vítězství radost. „Rozhodla produktivita. Na tři střely to dvakrát fantasticky trefili. Ale bylo to kvalitní utkání, herně dobrý vstup do turnaje. Ukázali jsme, že tohle mužstvo má na to hrát s top týmy a věřím, že má i na to, aby je poráželo,“ hodnotil trenér Patrik Augusta. Program MS do 20 let ZDE>>>
Hrál se hokej nahoru dolů. Byl to duel plný zajímavých záplatek, zvratů a změn nálad. Kanadě se podařilo otevřít skóre ve 14. minutě po otočce Gavina McKenny, který přihrál Brady Martinovi do prostoru před brankou. Za tři minuty český tým vyrovnal tečí Tomáše Poletina, který přesměroval dalekonosnou střelu Adama Benáka.
Jenže 37 sekund poté Kanada znovu převzala vedení ránou Michaela Hageho. Po přestávce při signalizovaném trestu usměrnil Vojtěch Čihař střílenou přihrávku Adama Benáka a potom ožil přízrak Kanaďanů Petr Sikora, který poslal Čechy poprvé do vedení.
„Druhá třetina byla přesně podle našeho gusta, od toho se určitě budeme chtít odrazit a pokračovat takhle v turnaji. Ve třetí části jsme bohužel dostali čtyři góly, což rozhodlo o tom konci, kdy už nám ani to štěstíčko nepřišlo. Když jsme mohli dát na 6:6, přeskočil puk hokejku. Ale jestli po nějaké porážce můžeme být trošku pozitivní, tak to určitě byla tahle,“ vracel se Čihař.
Kanaďané nás hrozně chtěli porazit
Zakh Parekh, jeden ze šesti kanadských hráčů, kteří už si zahráli NHL, se stal prvním dvoubrankovým střelcem téhle velké show, které chyběla jen lepší návštěva a kulisa. V době, kdy začínali Kanaďané působit až bezradně, jim jeho přesná rána přes clonu těl na 3:3 vdechla novou naději.
V poslední třetině zavěsil obránce Calgary Flames při třetí kanadské přesilovce pod horní tyčku. Podruhé se pak trefil i Poletín, když se k němu dostal odražený kotouč a velmi důrazně srovnával na 4:4. Až po pátém kanadském zásahu z hole Tije Iginly soupeř odskočil a Češi už na další vyrovnání nedosáhli.
„Co jsme sledovali i na sociálních sítích, Kanaďani nás hrozně chtěli porazit. Samozřejmě rivalita tam byla i z naší strany, určitě jsme s nimi nechtěli prohrát, ale porazit je potřetí v řadě. To se bohužel nepovedlo, ale čeká nás další zápas a musíme zase odehrát dobré utkání,“ řekl Čihař.
Ve stejné době, tedy v noci na neděli ve 2:30 středoevropského času nastoupí český výběr proti Dánsku. „Čeká nás klíčové utkání směrem k postupu do čtvrtfinále. Potřebujeme, aby se hráči nachystali, trošku zregenerovali. Jsem přesvědčený, že podáme stejný výkon jako s Kanadou. Věřím, že respekt od soupeřů máme, ale musíme si ho dál budovat. Není to samozřejmá věc a každým výkonem, co předvedeme, ho buď budeme ztrácet, anebo získávat. Mužstvo má na to, aby ho získávalo každým dalším utkáním,“ uvedl kouč Augusta.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|7:5
|3
|3
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|5:7
|0
|5
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0