Česko – Kanada 5:7. Skvělá přestřelka na úvod MS. Vyrovnaný boj ale na favorita nestačil
K parádnímu vstupu scházela „jen“ výhra. Čeští hokejisté zahájili mistrovství světa hráčů do 20 let porážkou 5:7 s Kanadou. Výběr kouče Patrika Augusty proti favoritovi šampionátu v Minnesotě hrál vyrovnaně. Češi předvedli skvělou ofenzivní hru, ve druhé třetině dokonce vedli. Střely Kanaďanů však byly efektivnější a českému brankáři Michalu Oršulákovi se postaraly o těžký debut na turnaji. Dvěma góly se zaskvěl Tomáš Poletín. Další zápas hraje dvacítka už v noci ze soboty na neděli (2.30) proti Dánsku. Program MS do 20 let ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|7:5
|3
|3
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|5:7
|0
|5
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0