Česko – Kanada 5:7. Skvělá přestřelka na úvod MS. Vyrovnaný boj ale na favorita nestačil

Kanadští hokejisté operují u českého brankáře Michala Oršuláka
Kanadští hokejisté operují u českého brankáře Michala Oršuláka
Český gólman Michal Oršulák prožívá těžký debut na juniorském šampionátu
Kanadští hokejisté se radují z gólu Zaynea Parekha
Český gólman Michal Oršulák čelí další nebezpečné šanci Kanady
Český kapitán Petr Sikora v další velké šanci před kanadským brankářem
Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Kanadě
Václav Nestrašil se řítí sám na kanadského gólmana
Český útočník Matěj Kubiesa v zápase proti Kanadě
K parádnímu vstupu scházela „jen“ výhra. Čeští hokejisté zahájili mistrovství světa hráčů do 20 let porážkou 5:7 s Kanadou. Výběr kouče Patrika Augusty proti favoritovi šampionátu v Minnesotě hrál vyrovnaně. Češi předvedli skvělou ofenzivní hru, ve druhé třetině dokonce vedli. Střely Kanaďanů však byly efektivnější a českému brankáři Michalu Oršulákovi se postaraly o těžký debut na turnaji. Dvěma góly se zaskvěl Tomáš Poletín. Další zápas hraje dvacítka už v noci ze soboty na neděli (2.30) proti Dánsku. Program MS do 20 let ZDE>>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko110006:23
2Kanada110007:53
3Lotyšsko000000:00
4Česko100015:70
5Dánsko100012:60

