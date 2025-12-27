ONLINE: Česko - Kanada 1:2. Favorit opět vede, Hage střelou zaskočil Oršuláka
Gólman české dvacítky Oršulák v Zimáku: Jsme rodina. Musíme si věřit, ale nemít nosy nahoře • Zdroj: isport.cz
Vrchol sezony juniorského hokeje začíná. Češi vstupují do mistrovství světa do 20 let atraktivním soubojem proti Kanadě. Zámořský gigant pro turnaj v Saint Paul a Minneapolis sestavil opět silné mužstvo v čele s Gavinem McKennou, pravděpodobnou jedničkou příštího draftu NHL. Češi zatím bez obránce Radima Mrtky startují s Michalem Oršulákem v brance. Jak zahájí výběr kouče Patrika Augusty boj o další medaile? ONLINE přenos z utkání sledujte od 2.30 na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|2
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0