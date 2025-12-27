Předplatné

ONLINE: Česko - Kanada 1:2. Favorit opět vede, Hage střelou zaskočil Oršuláka

Gólman české dvacítky Oršulák v Zimáku: Jsme rodina. Musíme si věřit, ale nemít nosy nahoře • Zdroj: isport.cz
Český útočník Adam Benák po draftu NHL zatím přemýšlí, kam se posune dál
Trenér Patrik Augusta (vlevo) a za ním Maxmilian Curran na tréninku reprezentace
Radim Mrtka na tréninku reprezentační dvacítky
Trenér Patrik Augusta dál povede hokejovou reprezentaci do 20 let
Petr Sikora v dresu české reprezentace
Český útočník Petr Sikora oslavuje se spoluhráči vítězství nad Kanadou
iSport.cz
MS hokej U20
Vrchol sezony juniorského hokeje začíná. Češi vstupují do mistrovství světa do 20 let atraktivním soubojem proti Kanadě. Zámořský gigant pro turnaj v Saint Paul a Minneapolis sestavil opět silné mužstvo v čele s Gavinem McKennou, pravděpodobnou jedničkou příštího draftu NHL. Češi zatím bez obránce Radima Mrtky startují s Michalem Oršulákem v brance. Jak zahájí výběr kouče Patrika Augusty boj o další medaile? ONLINE přenos z utkání sledujte od 2.30 na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>

