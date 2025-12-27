ONLINE: Česko - Kanada 3:2. Obrat! Sikora po šťastném odrazu opět štve favorita
Vrchol sezony juniorského hokeje začíná. Češi vstupují do mistrovství světa do 20 let atraktivním soubojem proti Kanadě. Už první třetina nabídla svižný, atraktivní a vyrovnaný souboj. Zámořský gigant se ale dostal do většího tlaku než výběr kouče Patrika Augusty, díky čemuž také z protiútoku dal první gól. Češi sice díky teči Tomáše Poletína brzy srovnali, Kanaďané se však brzy vrátili do vedení a nebýt útočníka Maxmiliana Currana zaskakujícího v brance, ztráta by byla vyšší. ONLINE přenos z utkání sledujte od 2.30 na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|2
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0