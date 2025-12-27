Předplatné

ONLINE: Česko - Kanada 3:2. Obrat! Sikora po šťastném odrazu opět štve favorita

Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Kanadě
Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti KanaděZdroj: ČTK / AP / Christopher Katsarov
Český kapitán Petr Sikora v další velké šanci před kanadským brankářem
Václav Nestrašil se řítí sám na kanadského gólmana
Kanadští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Česku
Kapitán české dvacítky Petr Sikora v duelu s Kanadou
Český útočník Václav Nestrašil v šanci před kanadským brankářem
Český útočník Václav Nestrašil před zápasem s Kanadou
Vrchol sezony juniorského hokeje začíná. Češi vstupují do mistrovství světa do 20 let atraktivním soubojem proti Kanadě. Už první třetina nabídla svižný, atraktivní a vyrovnaný souboj. Zámořský gigant se ale dostal do většího tlaku než výběr kouče Patrika Augusty, díky čemuž také z protiútoku dal první gól. Češi sice díky teči Tomáše Poletína brzy srovnali, Kanaďané se však brzy vrátili do vedení a nebýt útočníka Maxmiliana Currana zaskakujícího v brance, ztráta by byla vyšší. ONLINE přenos z utkání sledujte od 2.30 na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>

32

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko110006:23
2Lotyšsko000000:00
2Kanada000000:00
2Česko000000:00
5Dánsko100012:60

