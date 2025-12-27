ONLINE: Česko - Kanada 4:6. Favorit odskočil, Oršulák nestačil na další ránu
Vrchol sezony juniorského hokeje začíná. Češi vstupují do mistrovství světa do 20 let atraktivním soubojem proti Kanadě. Druhá třetina byla z českého pohledu mnohem lepší. Výběr kouče Patrika Augusty začal vyhrávat souboje a celkově hru přitvrdil, což se Kanaďanům vůbec nelíbilo. Češi díky výraznému zlepšení nejenže vyrovnali, ale i otočili skóre po trefě kapitána Petra Sikory. Nicméně soupeř ještě před přestávkou dokázal srovnat. ONLINE přenos z utkání sledujte od 2.30 na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|2
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0