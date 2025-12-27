Předplatné

ONLINE: Česko - Kanada 4:6. Favorit odskočil, Oršulák nestačil na další ránu

Kanadští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Česku
Kanadští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Česku
Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Kanadě
Český kapitán Petr Sikora v další velké šanci před kanadským brankářem
Václav Nestrašil se řítí sám na kanadského gólmana
Český útočník Matěj Kubiesa v zápase proti Kanadě
Vojtěch Čihař uhání s pukem v zápase proti Kanadě
Kapitán české dvacítky Petr Sikora v duelu s Kanadou
Český útočník Václav Nestrašil v šanci před kanadským brankářem
Vrchol sezony juniorského hokeje začíná. Češi vstupují do mistrovství světa do 20 let atraktivním soubojem proti Kanadě. Druhá třetina byla z českého pohledu mnohem lepší. Výběr kouče Patrika Augusty začal vyhrávat souboje a celkově hru přitvrdil, což se Kanaďanům vůbec nelíbilo. Češi díky výraznému zlepšení nejenže vyrovnali, ale i otočili skóre po trefě kapitána Petra Sikory. Nicméně soupeř ještě před přestávkou dokázal srovnat. ONLINE přenos z utkání sledujte od 2.30 na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko110006:23
2Lotyšsko000000:00
2Kanada000000:00
2Česko000000:00
5Dánsko100012:60

