ONLINE: Česko - Kanada. Dvacítka startuje MS proti favoritovi, v brance Oršulák
Gólman české dvacítky Oršulák v Zimáku: Jsme rodina. Musíme si věřit, ale nemít nosy nahoře • Zdroj: isport.cz
Vrchol sezony juniorského hokeje začíná. Češi vstupují do mistrovství světa do 20 let atraktivním soubojem proti Kanadě. Zámořský gigant pro turnaj v Saint Paul a Minneapolis sestavil opět silné mužstvo v čele s Gavinem McKennou, pravděpodobnou jedničkou příštího draftu NHL. Češi zatím bez obránce Radima Mrtky startují s Michalem Oršulákem v brance. Jak zahájí výběr kouče Patrika Augusty boj o další medaile? ONLINE přenos z utkání sledujte od 2.30 na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>