ONLINE: Česko - Kanada. Dvacítka startuje na MS, na úvod hraje se silným soupeřem
Vrchol sezony juniorského hokeje začíná. Češi vstupují do mistrovství světa do 20 let atraktivním soubojem proti Kanadě. Zámořský gigant pro turnaj v Saint Paul a Minneapolis sestavil opět silné mužstvo v čele s Gavinem McKennou, pravděpodobnou jedničkou příštího draftu NHL. Kanaďané se už v prvním zápase chtějí Čechům pomstít za hořké vyřazení ve čtvrtfinále minulého šampionátu. Jak zahájí výběr kouče Patrika Augusty boj o další medaile? ONLINE přenos z utkání sledujte od 2.30 na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>