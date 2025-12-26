Předplatné

ONLINE: Česko - Kanada. Dvacítka startuje na MS, na úvod hraje se silným soupeřem

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Gólman české dvacítky Oršulák v Zimáku: Jsme rodina. Musíme si věřit, ale nemít nosy nahoře • Zdroj: isport.cz
Český útočník Adam Benák po draftu NHL zatím přemýšlí, kam se posune dál
Trenér Patrik Augusta (vlevo) a za ním Maxmilian Curran na tréninku reprezentace
Radim Mrtka na tréninku reprezentační dvacítky
Trenér Patrik Augusta dál povede hokejovou reprezentaci do 20 let
Petr Sikora v dresu české reprezentace
Český útočník Petr Sikora oslavuje se spoluhráči vítězství nad Kanadou
9
Fotogalerie
iSport.cz
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

Vrchol sezony juniorského hokeje začíná. Češi vstupují do mistrovství světa do 20 let atraktivním soubojem proti Kanadě. Zámořský gigant pro turnaj v Saint Paul a Minneapolis sestavil opět silné mužstvo v čele s Gavinem McKennou, pravděpodobnou jedničkou příštího draftu NHL. Kanaďané se už v prvním zápase chtějí Čechům pomstít za hořké vyřazení ve čtvrtfinále minulého šampionátu. Jak zahájí výběr kouče Patrika Augusty boj o další medaile? ONLINE přenos z utkání sledujte od 2.30 na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů