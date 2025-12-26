Benák o MS i životě v Kanadě, kde místní vypínají český rap: Umím se o sebe postarat
Očekávaná událost je na spadnutí, Česko vyhlíží mistrovství světa do 20 let, odkud třikrát po sobě dovezlo medaili. Stříbro, bronz, bronz. A letos? Národní výběr mladé elity najdete mezi favority turnaje a útočník Adam Benák má patřit k tomu nejúdernějšímu, co tým kouče Patrika Augusty nabízí. V kanadské juniorské OHL válí a krok za krokem se přibližuje smlouvě v NHL, kde na něj vlastní práva Minnesota Wild. Shodou okolností klub z oblasti, kde se šampionát odehrává. Češi vstoupí do akce prestižní bitvou s Kanadou v sobotu 27. prosince ve 2:30 SEČ. „Každý tady ví, že když si jeden vedle druhého splníme svoje úkoly, dostaví se velký úspěch,“ nepochybuje v rozhovoru pro iSport Premium 18letý útočník Brantford Bulldogs, kde dominuje.
Příprava finišuje, jak vašima očima probíhala?
„Pomalu jsme se do toho dostávali, zápasy nebyly úplně nejlepší, ale i díky tomu víme, že na mistrovství světa musíme hrát o hodně líp než proti Slovensku a Lotyšsku. V hlavách musíme být jinak připravení, protože takhle by to v turnaji nešlo.“
Z vaší zkušenosti – je důležité, zda se týmu vede před očekávanou událostí?
„Já se vždycky snažím hrát nejlíp, jak můžu, ostatní věci neřeším, jdou mimo mě. Chci vyhrát každý zápas.“
Jak na vás působí prostředí v Minneapolis?
„Na kempu v Bemidji nebylo moc času dělat něco jiného než se věnovat hokeji, navíc tam nebylo nic moc k vidění. Většinou jsme byli jen na hotelu nebo na zimáku. Jeden den jsme měli teambuilding, kdy jsme si šli zaházet sekyrou, to byla asi jediná akce mimo zimák.“
Dařilo se vám se sekyrkou?
„Asi jsem nebyl nejlepší, ale ani nejhorší, takovej průměr.“ (usmívá se)
Říkáte si: Už aby to začalo?
„Jasně. Trénování bylo náročné, většinu těch dnů jsme měli dvoufázové tréninky, takže toho bylo dost. Všichni se těšíme na turnaj a doufáme, že se nám povede.“
Na Kanadu se hodně těšíme
Vnímáte vysoká očekávání? Po nekonečně dlouhém období, kdy se jezdilo pouze zkusit překvapit, se vozí medaile. A teď patří Češi k favoritům.
„Já ty řeči nebo očekávání fanoušků úplně nevnímám, zato určitě vnímám naši sílu. Pokud každý z nás předvede to nejlepší, co umí, budeme hrát týmově a budeme se soustředit na každé střídání, úspěch by se mohl dostavit.“
Je znát, že kouč Augusta hodně dbá na přesně rozdělení rolí?
„Myslím si, že jo. Každý z nás musí přijmout svou roli, někdo odehraje víc času