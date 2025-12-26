Smlouva v NHL, pak dvacítka. Roli favoritů zvládneme, věří tahoun Čihař před MS
Zažil hodně turbulentní dny. Vojtěch Čihař úspěšně bojoval s Karlovými Vary v extralize, do toho zvládal přípravu na mistrovství dvacetiletých. Velkou změnu přinesl vysněný podpis nováčkovského kontraktu s Los Angeles Kings a nadcházející odchod do kanadské juniorky. Do Energie už se osmnáctiletý talent nevrátí. „Říkal jsem si, že sezona sice byla dobrá, ale chci zkusit nějakou změnu,“ vysvětluje číslo 59 letošního draftu.
Loni nasával zkušenosti na šampionátu juniorů jako sedmnáctiletý zelenáč a v sedmi zápasech bral dva body. Letos by role Vojtěcha Čihaře měla být o poznání větší. „S trenéry jsme se už předtím bavili, že v útoku to bude na mně, na Sikym a ještě dvou třech hráčích, kteří by měli rozhodovat zápasy,“ prozradil talentovaný útočník před startem mistrovství. Na něj odjeli Češi v roli jedněch z favoritů a budou bojovat o čtvrtou medaili v řadě.
Šampionát odstartuje už v noci z pátku na sobotu. Těšíte se hodně?
„Těším se neskutečně. Akorát se musíme semknout. Máme lepší tým než loni, věřím, že máme šanci udělat lepší výsledek než minulý rok. Těším se, zároveň je to můj druhý šampionát, takže se budu snažit to nějak ukázat a pomoct některým klukům, kteří jsou tu poprvé. Není jich tady málo.“
Vnímáte, že na vás bude možná větší tlak a budou se od vás víc čekat body?
„Asi jo, ale já to mám docela rád. Nevadí mi to. Rád hraju pod dobrým tlakem. Může mi jenom prospívat. Doufám, že se to ukáže i na týmovém výkonu. To, jestli se mně bude dařit, je až druhá věc. Hlavní je, ať uděláme co nejlepší výsledek jako tým.“
Přípravné zápasy jste odehrál v první lajně s Petrem Sikorou a vedle vás se protočili Adam Novotný a Matěj Kubiesa. Vypadá to, že důvěru trenérů máte.
„S trenéry jsme se už předtím bavili, že v útoku to bude na mně, na Sikym a ještě dvou třech hráčích, kteří by měli rozhodovat zápasy. Tím pádem jsem už věděl, do čeho jdu. Se Sikym jsem hrál snad všechny turnaje dvacítky, co letos byly. Kromě Chomutova, kde byl zraněný. Hraje se mi s ním dobře, za to, že to vidí i trenéři, jsem taky rád. Hraje se nám spolu fakt dobře.“
S Lotyšskem i Slovenskem jste vyhráli až v prodloužení. Byly to dobré prověrky?