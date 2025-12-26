Dvacítka roztleská šampionát zápasem s Kanadou. Céčko dostal Sikora. Co je s Mrtkou?
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Největší favorit na zlato Kanada se postaví do cesty českým juniorům v úvodním zápase mistrovství světa hokejistů do 20 let. Češi porazili na šampionátu javorové listy třikrát z předchozích čtyř utkání, z toho dvakrát po sobě ve čtvrtfinále, navíc góly v poslední minutě. „Už se všichni těšíme, celý tréninkový kemp a příprava byly docela dlouhé. Teď konečně přijde to, kvůli čemu jsme tady,“ řekl trenér Patrik Augusta po dopoledním rozbruslení před duelem, který začne v sobotu ráno ve 2:30 středoevropského času. Program MS do 20 let ZDE>>>
Je cítit, že největší favorité berou zápas nesmírně vážně. Poslední rozcvičku českého týmu před výkopem sledoval z hlediště jeden z asistentů kanadského kouče Gardiner MacDougall a taky Mark Hunter, bratr hlavního trenéra Dalea Huntera a člen vedení celku, považovaného za největšího aspiranta na zlato. „Tohle nejen cítím, ale i vidím. Na každém našem tréninku bylo pět šest lidí s notýsky a připravovali se. I my se na ně připravíme. A uvidíme,“ usmál se Augusta.
Na soupisku před startem zapsal 21 hráčů z možných 25. Chyběl mezi nimi obránce Radim Mrtka, jedna z předpokládaných opor. Bývalý hráč Třince a devítka letošního draftu NHL má zranění v horní části těla. „Do prvního zápasu nepůjde, ale věříme, že brzy bude připravený. Komplikace to je, musí povstat noví bojovníci,“ řekl český kouč s tím, že tým bude střídat šest beků, což si obránci vyzkoušeli už v posledním přípravném utkání proti Slovensku. Mezi tyče se postaví Michal Oršulák.
Ze zadáků nebyli kromě Mrtky v sestavě zatím ani Vashek Blanár a Jakub Vaněček. „Napsali jsme šest obránců, budeme čekat na Radima a pak bychom doplnili ještě někoho. Je typ hráče, že mu dáte tolik času, kolik bude potřebovat. Od toho se bude odvíjet, kdy soupisku uzavřeme,“ dodal trenér Augusta. Z útočníků nebyli v sestavě Samuel Drančák s Dannym Chludilem, který se připojil dodatečně místo zraněného Adama Jecha.
Český tým se připravoval v Bemidji, v přípravě porazil Lotyšsko 3:2 a Slovensko 2:1 shodně v prodloužení. V Minneapolisu jsou Češi od Štědrého dne. Měli vlastní program, v hotelu jim vyšli vstříc a k večeři připravili řízky se salátem jako v Česku. Teď už se tým soustředí na úplně jiné věci.
„Věřím, že hráči jsou patřičně nastavení, vědí, o co se hraje. Je to mistrovství světa. Příprava je důležitá pro mě, mohli jsme sehrát lepší utkání, ale objevila se tam spousta dobrých věcí. Ty, které dobré nebyly, jsme si ukázali a mluvili o nich. Snažíme se hráčům poskytnout veškerý servis a věřím, že jsou nachystaní dobře a v momentu, kdy spadne puk na led, budeme odvádět nejlepší možný výkon,“ pokračoval Augusta.
Kabina po roztleskávačkách i céčko na Štědrý den
V aréně pojmenované po legendárním kouči Johnu Mariuccim sehrají Češi všechny zápasy skupiny B. Stadion, kde hraje NCAA univerzitní celek Minnesota Gophers, dostali kabinu po roztleskávačkách, byť jsou medailisty z předchozího šampionátu. Kouč do detailů nezacházel. „Pořád se něco řeší. Ale to nejsou věci, které budeme vytahovat ven. Jsme tady od toho, abychom hráli hokej. Musíme odblokovat, co se děje kolem. Jsme tu kvůli hokeji,“ řekl.
„Nemohl jsem spát, jak jsem se těšil,“ přiznal útočník Maxmilian Curran, jehož přijela podpořit maminka, dvě sestry a babička s dědou. Petr Sikora povede tým do boje jako kapitán. O tom, že dostane céčko, se dozvěděl od trenéra na Štědrý den.
„Je to zodpovědnost. Nic si nepřipouštím, aby mě to třeba nedostalo dolů. Ale jsem rád, že můžu být lídrem skvělého týmu. Moc se těším. Kanada je jedním z favoritů na zlato, budou tam emoce, potřebujeme se pořádně připravit a předvést dobrý výkon,“ uvedl před úvodním duelem.
Pro něj bude mít pikantní příchuť i kvůli bučení kanadských fanoušků na posledním šampionátu v Ottawě. „Tipnul bych si, že se to spíš opakovat nebude, překvapilo by mě, kdyby s tím začali. Ale minulý rok už jsem si zvykl. A snad mě to ještě víc nastartuje,“ řekl Sikora.
Po Kanadě čeká Čechy ve skupině B ještě Dánsko, Finsko a Lotyšsko. „Každý turnaj je určitý proces. První utkání beru hlavně jako test, abychom zjistili, kde se nacházíme. Ať dopadne, jak dopadne, nebudeme lítat v oblacích ani se utápět někde v podpalubí. Další den nás čeká druhý zápas. Chtěl bych, abychom se každý den o krůček zlepšovali a abychom eliminovali chyby, které se stanou, a směrem do závěru turnaje jich měli co nejmíň,“ dodal Augusta.