Nestrašil: Dali jsme Kanadě pět gólů a oni slavili, jako by vyhráli MS. Čihař je Messi
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Čeští junioři nasypali Kanadě pět gólů, ani tolik jim k vítězství nestačilo. „Jestli Kanaďané takhle oslavují proti Čechům, tak je to jedině dobře pro český hokej. Je vidět, že máme kvalitu a chtějí se s námi porovnávat,“ vracel se Václav Nestrašil po porážce 5:7. Když už prohrát zápas, tak způsobem jako v prvním duelu na šampionátu dvacítek v Minneapolisu. Program MS do 20 let ZDE>>>
Byl to zápas plný zápletek a zvratů, co se tam pak stalo?
„Na konci se ukázala kvalita Kanady. Trefili všechno, co měli. Bohužel jsme jim nabídli až moc šancí na to, aby je neproměnili, což rozhodlo. Hráli jsme dobře, drželi je. Musíme se poučit do dalších duelů. A dělat míň a míň chyb.“
Druhá třetina byla z vaší strany nejlepší, naopak Kanaďané vypadali, že tápou a nevědí, kudy kam.
„Souhlasím. Dobře jsme na ně nastoupili, byli jsme hladoví a chtěli to Kanadě dokázat. Což se potvrzovalo v průběhu zápasu. Doufám, že když se ještě jednou potkáme, tak tentokrát duel překlopíme na svou stranu.“
Dokázali jste si, že s nimi dokážete hrát a vyrovnat se jim. Jaký to byl test?
„Asi ten největší. Každý se chce poměřit s týmem s hráči z prvního kola draftu. Věděli jsme, že s nimi můžeme hrát, což je nejdůležitější. Když takhle odehrajeme další zápasy, bude se nám dařit. Máme správně nastavené hlavy.“
Diváky taková přestřelka musela bavit, baví i hokejistu?
„Když to padá do soupeřovy branky, tak jo. (usměje se) Do naší tolik ne. Ale jo, dívá se na to dobře, hraje se dobře, hra je plynulá. Myslím, že každého zápas bavil.“
Co se dalo udělat víc, třeba v situacích v obranném pásmu?
„Držet se svého systému. Hráli jsme dobře, Kanaďani se tam točí, jsou fakt šikovní a pak se dělají zvraty a malinké skulinky, jichž dokážou využít. Pokud my je dokážeme zavřít, bude to pro nás mnohem lepší.“
Pánovi na trestné jsem říkal, že půjdu do brejku
Při gólu Petra Sikory na 3:2 jste sehrál zásadní roli, po souboji u zadního mantinelu mu vámi vybojovaný puk přikopl Vojtěch Čihař. Tohle je vaše síla?
„Myslím, že ano. Proto jsme tam takhle jako lajna. Já ty puky pro kluky vybojuju, nahraju jim, oni si to přikopnou do prázdné. Tohle je jedna z mých předností.“
Z Čihaře bude fotbalista?
„Já jsem mu řekl, že je Lio Messi. Neskutečná nahrávka.“
Na začátku bylo pár samostatných úniků. Vy jste šel sám na bránu po návratu z trestné lavice a nedal. Co chybělo?
„Gól, no. Já nevím… Ještě jsem pánovi na trestné lavici říkal, že půjdu do brejku. On se mi tak smál, po druhé třetině se mě ptal, jak jsem to věděl. Ale dobrý gólman, chtěl jsem ho poslat z jedné strany na druhou a nepovedlo se mi to.“
I Kanaďané se do brejků dostávali, což časem přestalo. Nabádali vás trenéři po první třetině, abyste si dávali větší pozor?
„Hra se trošku uklidnila. Začátek byl hektický, každý se do toho dostával, uklidnění přišlo až s průběhem hry.“
Co si vezmete z takového utkání do dalších zápasů?
„Asi pozitiva. Dali jsme jim pět gólů a oni slavili, jako kdyby vyhráli mistrovství světa. Tohle kdyby nám řekl někdo před pěti lety, všichni jen budeme koukat s otevřenou pusou, co se děje. Já bych vůbec neskláněl hlavy, pokračujeme dál.“
Cítili jste, že Kanaďané byli hodně hladoví, aby vás porazili?
„Ty oslavy… Já se omlouvám, ale to bylo trošku navíc. Ale dobře pro nás. Je vidět, že máme kvalitu a že se s námi chtějí porovnávat. Jestli Kanaďané takhle oslavují proti Čechům, tak je to jedině dobře pro český hokej.“
Nečekal jste trošku vyšší návštěvu na takový šlágr?
„Upřímně trošku jo. Minnesota je hokejový stát, ale publikum bylo docela obstojné. Byl bych raději, kdyby hnali nás, a ne Kanadu, ale co se dá dělat.“
