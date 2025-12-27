Předplatné

Kanaďané se hájí: Nevěděli jsme to. Svaz se omlouvá Česku za události po zápase

Gólman české dvacítky Oršulák v Zimáku: Jsme rodina. Musíme si věřit, ale nemít nosy nahoře
Kanadští hokejisté operují u českého brankáře Michala Oršuláka
Kanadští hokejisté se radují z gólu Zaynea Parekha
Český gólman Michal Oršulák čelí další nebezpečné šanci Kanady
Český gólman Michal Oršulák prožívá těžký debut na juniorském šampionátu
Český útočník Matěj Kubiesa v zápase proti Kanadě
Vojtěch Čihař uhání s pukem v zápase proti Kanadě
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS hokej U20
Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se v sobotu za opominutí veřejně omluvil. Trenér Dale Hunter i hráči se bránili tvrzením, že o zavedeném zvyku nevěděli a rozhodně prý z jejich strany nešlo o neúctu k soupeři.

„Po včerejším večerním zápase odešel kanadský juniorský tým z ledu předtím, než si s Čechy potřásl rukama. Hockey Canada za toto opominutí přebírá plnou odpovědnost a za naši chybu jsme se omluvili týmu, českému hokejovému svazu a IIHF,“ uvedl kanadský svaz v prohlášení.

Čeští junioři v předchozích dvou ročnících vyřadili Kanadu ve čtvrtfinále a jejich úvodní duel na letošním šampionátu provázela řada drobných slovních provokací mezi hráči. K menším potyčkám došlo na ledě i po závěrečném hvizdu.

Kanadský útočník Tij Iginla ale odmítl, že by tradiční potřesení rukou vynechali úmyslně. „Ve skutečnosti jsme nevěděli, že bychom si měli potřást rukama, ale teď už to víme a budeme to dělat po každém zápase, bez ohledu na výsledek,“ řekl.

Stejně hovořil i trenér Hunter. „Nevěděl jsem to. Ale teď už to vím, takže (po zápase s Lotyšskem) bude potřesení rukou a Čechům se omluvím,“ dodal.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko110006:23
2Kanada110007:53
3Lotyšsko000000:00
4Česko100015:70
5Dánsko100012:60

