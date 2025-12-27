Kanaďané se hájí: Nevěděli jsme to. Svaz se omlouvá Česku za události po zápase
Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se v sobotu za opominutí veřejně omluvil. Trenér Dale Hunter i hráči se bránili tvrzením, že o zavedeném zvyku nevěděli a rozhodně prý z jejich strany nešlo o neúctu k soupeři.
„Po včerejším večerním zápase odešel kanadský juniorský tým z ledu předtím, než si s Čechy potřásl rukama. Hockey Canada za toto opominutí přebírá plnou odpovědnost a za naši chybu jsme se omluvili týmu, českému hokejovému svazu a IIHF,“ uvedl kanadský svaz v prohlášení.
Čeští junioři v předchozích dvou ročnících vyřadili Kanadu ve čtvrtfinále a jejich úvodní duel na letošním šampionátu provázela řada drobných slovních provokací mezi hráči. K menším potyčkám došlo na ledě i po závěrečném hvizdu.
Kanadský útočník Tij Iginla ale odmítl, že by tradiční potřesení rukou vynechali úmyslně. „Ve skutečnosti jsme nevěděli, že bychom si měli potřást rukama, ale teď už to víme a budeme to dělat po každém zápase, bez ohledu na výsledek,“ řekl.
Stejně hovořil i trenér Hunter. „Nevěděl jsem to. Ale teď už to vím, takže (po zápase s Lotyšskem) bude potřesení rukou a Čechům se omluvím,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|7:5
|3
|3
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|5:7
|0
|5
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0