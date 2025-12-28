Táta mu popřál a Mařík zastavil Dány: Zákroky byly důležité, aby se zápas nepokazil
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Další zadání čeští junioři na hokejovém mistrovství světa splnili. Konečný výsledek 7:2 vypadal jednoznačně, ale druhý zápas turnaje s Dánskem se tak dlouho vůbec nevyvíjel. „Bylo důležité udělat nějaké zákroky, aby se to nepokazilo,“ řekl brankář Matyáš Mařík, který se při své premiéře na dvacítkách musel docela ohánět. Párkrát se před ním zjevili dánští nájezdníci zcela sami. Zhruba v polovině utkání, kdy Češi ještě vedli jen o gól, nataženým betonem fantasticky zneškodnil dorážku Baerentsena směřující do odkryté brány. Zákrok zápasu předznamenal klíčový zvrat ve vývoji zápasu. Program MS do 20 let ZDE>>>
Asi do poloviny byl i pro brankáře zápas s Dánskem docela fuška, viďte?
„Nevyvíjel se pro nás úplně dobře. Bylo důležité udělat nějaké zákroky, aby se to nepokazilo. Pak jsme si v šatně řekli, že musíme zabrat a hra se zlepšila.“
Jak se stalo, že byl vstup do utkání vlažnější?
„Možná jsme je lehoučce podcenili. Bavili jsme se o tom v šatně a bohužel to tak bylo, Jsem rád, že jsme průběh dokázali obrátit.“
Dánové čekali na chyby a ty taky přišly. Na začátku druhé části po přesilovce na vás uháněl dánský hráč, který se vracel z trestné lavice. Nebyl jste předtím dlouho v akci, ale výpad jste ustál.
„Bylo to těžké, protože na mě nešlo dost střel a musel jsem se do toho zase dostat. Takhle to s takovými týmy chodí. Se vším respektem k Dánům. Byli soupeř, kterého jsme museli porazit, a já očekával, že bude míň střel. Byl jsem na tenhle hokej připravený. Nakonec jich tak málo nebylo, ale já byl rád. Počet vyšel dobře, držel jsem se docela ve hře.“
Za stavu 3:2 jste vykouzlil zákrok, který mohl být zlomový. Jak jste situaci vnímal?
„Viděl jsem, že ten hráč má před sebou prázdnou bránu. Gólman vždycky chce chytit puk. Skočil jsem tam a vyšlo to. Jsem strašně rád.“
V hledišti nebylo moc lidí, necítil jste se sám jako v jeskyni?
„To je pro gólmana normální. Jsem zvyklý. Snažím se řvát, abych byl hodně ve hře, komunikuju s klukama.“
Jaká byla premiéra na mistrovství světa přes třicet let po vašem tátovi, který chytal na turnaji v roce 1995?
„Skvělá. Strašně jsem si ji užil. Čekal jsem a doufal, že přijde a jsem rád. Táta mi popřál, ať se mi daří, ať si to užiju, ať hraju, co umím, a ať vyhrajeme.“
Jak prožíváte souboj o pozici gólmanské jedničky českého týmu?
„Asi bych řekl, že jdeme zápas po zápase. Tohle je mistrovství světa. Komu se daří, ten chytá, a ostatní dva to musí tak vzít. Máme svoje role a ať se rozdají jakkoli, všichni si budeme fandit a chceme vyhrát.“
Hrály se dva zápasy ve dvou dnech, nabízelo se, že byste se prostřídali. Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do branky?
„Večer před zápasem. Člověk s tímhle musí trochu počítat dopředu. I když ještě nic neví, musí být připravený na všechno. Připravoval jsem se, jako kdybych chytal a nakonec to takhle i dopadlo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|1
|1
|0
|0
|9:6
|5
|2
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|12:9
|3
|4
Lotyšsko
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|5
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:13
|0