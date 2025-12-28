Čihař: Dánové? Nechápu, co se jim honilo hlavou. Po úderu je rád, že zůstal zdravý
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | Mohli být rádi, že zápas s Dánskem přežili ve zdraví. Kdoví, co největší adepti na sestup na juniorském šampionátu chtěli dokazovat. Dvakrát zůstal po tvrdém ataku na hraně pravidel ležet na ledě obránce Max Pšenička a těžko se pak zvedal. V první třetině schytal úder na hlavu autor úvodní branky Vojtěch Čihař. Později třepal rukou po štiplavé sekeře. „Asi se snažili nás nějak vyprovokovat. Absolutně nechápu, co se jim honilo hlavou,“ uvedl tahoun české dvacítky po vítězství 7:2. Program MS do 20 let ZDE>>>
Po dvou zápasech na juniorském mistrovství světa už nastřádal čtyři body. Tři si připsal v zápase s Kanadou, proti Dánům skóroval ve 3. minutě šťastnou tečí na brankovišti, měl další šance. Ve zdraví ustál útočník Vojtěch Čihař i nesmyslný zásah Jespera Olesena, po kterém následoval trest do konce utkání.
Zápas jste vyhráli, ale taky dost bolel. Čím si vysvětlujete, že byli Dánové tak bujní?
„Asi se nás snažili nějak vyprovokovat. Hit, ať už na mě nebo na Maxe Pšeničku, absolutně nechápu. Nevím, co se jim honilo hlavou. Snažili se být tvrdí, což se jim vedlo, ale ne úplně férovou cestou. Já jsem zrovna zvedal hlavu, úplně nesmyslně mi do ní dal rukama. Naštěstí se mi nic nestalo, což musím zaklepat. Ta sekera potom, tam jsem ani nevěděl, že u mě nějaký hráč vůbec je. Najednou mi přiletěla přímo na ruku. Ale stačí zaledovat a budu dobrej.“
Je úleva, že z takového zápasu odcházíte zdraví?
„Určitě. Doufám, že jsme všichni bez problémů a budeme ready. Když tak se dáme do kupy a na Finy musíme být zase připravení na sto procent.“
Jak jste celkově viděl zápas s Dánskem?
„Byli nepříjemní, ale výsledek mluví za vše. Nenechali jsme se rozhodit, nastříleli sedm gólů a to rozhodlo.“
Vaše úvodní trefa zase pocházela z kabinetu kuriozit.
„Ani nevím, jak se mi povedlo to tam dostat. Ale jsem rád. Potom se utkání trošku lámalo, že Dánové začali víc tlačit. Drželi jsme se dál naší hry. Pak jsme to převrátili ve svůj prospěch až na výsledek 7:2.“
Je těžké přepnout z Kanady na Dány, které musíte dobývat, zatímco první zápas byl hodně otevřený?
„Úplně jiný hokej, s čímž jsme počítali. Kanada to otevřela, s Dány jsme se museli probíjet přes jejich past ve středním pásmu a malý box v útočném. Oni hráli hodně na brejky, párkrát se jim to i povedlo. Přesto jsme ukázali sílu, co v nás je, a dali hodně gólů, což je dobře.“
V brance stál tentokrát Matyáš Mařík. Předvedl pár velkých zákroků, souhlasíte?
„Mářa chytal neskutečně. Patří mu velký aplaus, protože to výborně vyčapal a jsme rádi, že mu to takhle vyšlo.“
Čekají vás Finové a Lotyšsko, které vzalo Kanadě bod. Jak to vidíte dál?
„Máme den volna, pak Finy, potom zase den volna a Lotyše. Můžeme se líp připravit, bude i čas na regeneraci. Věřím, že nastoupíme ještě líp, než proti Dánům.“
Půjdete se podívat na zápas Finska s Lotyšskem?
„Někteří kluci i já asi půjdeme do hlediště. Ale záleží na každém. Ještě se uvidí.“
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|1
|1
|0
|0
|9:6
|5
|2
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|12:9
|3
|4
Lotyšsko
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|5
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:13
|0