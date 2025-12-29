Co ukázaly první zápasy juniorů: Bojte se Nestrašila! Otazník v bráně a X faktor beků
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | V pátek svedli junioři s Kanadou rovnocennou bitvu, v sobotu si na mistrovství světa v Minnesotě zahrávali proti Dánům. Konečné skóre 7:2 ale vyznělo zcela jednoznačně. „Chtěli jsme mít dvě výhry, máme jednu. Teď nás čeká velice silný soupeř, kterého známe a víme, jak hraje,“ předeslal trenér Patrik Augusta před duelem s Finskem. Po něm čeká Čechy ve skupině ještě nevyzpytatelné Lotyšsko. Vítězství nad Dánskem postrčilo dvacítku ke čtvrtfinále, ale ještě v něm není. Co zatím ukázaly první dva zápasy? Program MS do 20 let ZDE>>>
Mařík mařil šance
V zápasech hraných ve dvou dnech po sobě se prostřídali dva gólmani. Jako první volba se nabízel Michal Oršulák. Šampionát osmnáctek se mu na jaře nepovedl, ale ve WHL v této sezoně vykazuje výborná čísla. Bylo to buď, anebo. Hrdina, nebo oběť. Proti Kanadě měl hodně práce, což se předpokládalo. V brance vyplnil hodně místa, pro boj zblízka je jak stvořený. Góly inkasoval převážně z větších vzdáleností, až na jednu výjimku puk neviděl.
Před turnajem tolik diskutovaní brankáři zůstávají tématem i nadále. Proti Dánsku se postavil mezi tyče Matyáš Mařík. Mařil šance soupeře, když chtěl zlobit. Během pětiminutové přesilovky se nedostal moc do akce, ale pak zastavil únik Bjergstada, který proti němu vyrazil z trestné lavice. Vychytal oslabení, zazvonily i tyčky. Za stavu 3:2 pokryl dorážku do odkryté branky. Dánové nepřekvapili, ale před turnajem tolik diskutovaní brankáři jsou ožehavým tématem i nadále.
Nesty zapadl výtečně
Hledal se parťák do prvního útoku k Čihařovi se Sikorou. Složení se měnilo, Václav Nestrašil s nimi původně nehrál, nominaci taky neměl předem jistou. V poslední přípravě proti Slovensku nenastoupil, v elitní lajně hrál Adam Novotný. Ale „Nesty“ pak zapadl výtečně, skvěle se s kumpány doplňuje. Ukázal se jako ten, koho k sobě potřebovali. Přinesl důraz, přehled. Vysoký, pohyblivý, dojede každý puk k zadnímu mantinelu. Žádný kotouč pro něj nebyl ztracený. Dohrával souboje, nebál se jít před bránu, ale soupeři by se měli bát jeho.
Na přesilovce zaujal střeleckou pozici na kruhu, která patřila Adamu Jechovi, než se zranil. Jeho nahrávky vedly k mnoha nebezpečným situacím, padly z nich tři české góly. Byl nejlepším českým hráčem v duelu s Kanadou, proti Dánsku k tomu měl taky blízko.
Messi na všechny způsoby
Z první střely na branku po Nestrašilově zadovce od mantinelu po necelých třech minutách hry padl první gól do dánské sítě. Kotouč zapadl jak kulička do důlku. „Ani nevím, jak se mi to tam povedlo dostat,“ přiznal autor Vojtěch Čihař, jemuž se puk pravděpodobně odrazil od kalhot. Další ze zvláštních momentů člena první české formace, jehož Václav Nestrašil za přikopnutí na gól Petru Sikorovi po zápase s Kanadou nazval Lionelem Messim. Proti Dánsku si zahlavičkoval.
První formace se našla, její členové nejvíc táhli produktivitu týmu v obou zápasech. Podíleli se na osmi českých gólech. Adam Benák je studnicí nápadů, nejšikovnější hráč na place. Často z něj vypadne něco zajímavého a nečekaného. Ošklivé góly se počítají stejně jako hokejové laskominy. Druhý útok, kde Benák hrál s Maxem Curranem a Tomášem Poletínem, se ve druhém utkání tolik neprosadil. Ale po rošádě se dosud nevýrazná třetí a čtvrtá formace postaraly o tři trefy, zvedli se další jedinci. Adam Novotný byl proti Kanadě minus čtyři. S Dánskem hrál výborný zápas.
S hlavami nahoře
„Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme nevyhráli, protože chceme vyhrát každé utkání. Ale po herní stránce to byl výborný vstup do turnaje. Řekl jsem klukům, ať mají hlavy nahoře. Pokud budeme hrát takhle, v každém zápase máme velkou šanci k tomu, abychom zvítězili,“ prohlásil trenér Patrik Augusta po prvním zápase. „Od rána jsme připravovali hráče na to, že nás nečeká nic jednoduchého. Sami jsme si utkání komplikovali, zbytečnými chybami jsme se stříleli do nohy a dávali soupeři šance,“ chmuřil se kvůli vlažnému zahájení zápasu s Dánskem.
Ale junioři hlavy sklánět nemuseli. Mužstvo má herní i mentální sílu. Kanaďané z něj měli větší respekt, jen si po zápase nepodali ruce. Dánové si počínali jak banda spratků, co přišla sousedům roztřískat okna. Šlo o zdraví, jejich přečiny na hraně zákona proti Čihařovi a Maxu Pšeničkovi se snad obešly bez následků. Navíc pykali při českých přesilovkách.
Faktor X v obraně
V první třetině proti Dánsku strávil Adam Jiříček na ledě devět minut, v dosavadním průběhu měl třetí nejvyšší icetime přes 24 minut, Jakub Fibigr o dvě minuty míň. Kvůli zranění Radima Mrtky trenéři točili šest obránců. Další nezapsali, dokud se nevyjasní situace. Tohle je faktor X českého týmu. Vytížení beků budilo trochu obavy. Jedni toho měli nad hlavu, jiní se na led tolik nedostali, neboť nechodili na přesilovky. Lukáš Galvas roztáčel své kreace, po jedné z jeho akcí padl gól proti Kanadě. S bilancí 2+3 vyskočil po dvou utkáních do čela produktivity turnaje.
Proti Dánům se prosadil Adam Jiříček. Zatímco v útočném pásmu český tým bavil, vzadu vznikaly mezery, kupila se špatná rozhodnutí, která pak vedla ke komplikacím. Mrtka s týmem trénoval a pak si přidával navíc. „Pořád je s otazníkem. Není čas, abychom ho nasadili do zápasu, když se necítí úplně komfortně a stoprocentní. Jsme trpěliví, je to speciální hráč. Nechceme, aby odehrál dvě střídání a hned se zase zranil. Uvidíme podle zdravotního stavu, jestli nastoupí proti Finům,“ řekl kouč Augusta.