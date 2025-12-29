České zázemí je průchoďák. Finové dostali na MS komfort, Kanada má prostor a klid
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | Na konci nedělního tréninku zřízenec v Areně at Mariucci nedovřel dvířka z ledu a Petr Sikora před odchodem do kabiny schytal ostrý zásah pukem někam pod ucho. Jeden z českých hokejových juniorů se vrátil na plochu a v předklonu vstřebával bolest. Vypadal taky dost naštvaně. Ne na spoluhráče, ale na týpka, co nepříjemnost svou lehkovážností víceméně zapříčinil. Naštěstí se incident obešel bez vážnějších následků. Program MS do 20 let ZDE>>>
Chodba u šatny české dvacítky je průchoďák do zóny na rozhovory a k rolbám, takže kolem ní často proudí dost lidí. Hned vedle bronzových medailistů z předchozího mistrovství světa v Ottawě sídlí Lotyši, naposledy sedmí. Kanaďané jdou do hlavní haly přes led z kabiny na přilehlém menším stadionu. Ale okupují celé jeho zázemí, kde mají spoustu místa a klidu. Přitom se nevešli na bednu jako Češi.
Finové hráli o zlato a mají vyhrazený komfortní prostory na opačné straně chodby od české šatny, kde je nikdo neruší a k nimž patří i místnost pro mítinky s pingpongovým stolem. Se severským týmem Suomi se český výběr střetne v Minneapolisu dnes od 21:30 SEČ ve třetím zápase juniorského šampionátu. V utkání už půjde o umístění ve skupině B.
V sezoně měli mladíci s finskými vrstevníky příznivou bilanci. Prohráli jen jednou v prodloužení, a to už v červenci. Naposledy se s nimi střetli v listopadu a zvítězili 5:2. „Týmy tady jsou ale úplně jiné, jde taky o mistrovství světa. Čeká nás další kvalitní duel. Znovu se ukáže, kde si stojíme. Potrénovali jsme, hráči si odpočinou. Věřím, že budeme nachystaní,“ předeslal trenér Patrik Augusta.
Na mistrovství světa každý úspěch posiluje. Povinnost porazit Dánsko byl balvan a česká dvacítka ho zvládla odvalit. „Hráči viděli, že některé věci fungují a ty si převedeme do dalšího utkání. Myslím, že budeme znovu trošku hýbat sestavou. Minimálně dva další hráče dopíšeme na soupisku,“ předesílal v poledne po tréninku Augusta.
Individuality? Nejvíc záleží, jak vypadá tým
Skupina v Mariucciho areně, kde český tým hraje, je z hlediska herního stylu pestrá. Finové budou zase jiní než Kanada a Dánsko. „Chtějí být neustále na kotouči, minimálně se ho zbavují, jsou velmi agresivní na forčekingu, siloví,“ líčil kouč. Češi nastříleli ve dvou utkáních dvanáct gólů, což bylo nejvíc v turnaji. Zároveň taky devětkrát inkasovali. Kromě obou elitních útoků se bodově prosadili i hráči jiných formací. Jen dva - obránce Jakub Fibigr a útočník Adam Titlbach – zůstali jako poslední na nule. Potěšitelné znamení, že ofenziva nestojí jen na pár jedincích.
„Je to hezké, budují si sebevědomí, na druhou stranu vždycky záleží na týmovém výkonu. Individuality jsou důležité, ale nejvíc záleží, jak vypadá tým. Tenhle ročník je velice šikovný, dobrý v zakončení. Ale pořád musíme dbát hodně na defenzivu, učesávat hru směrem dozadu. Potřebujeme mít hlavy správně nastavené i v tomhle ohledu a od prvního dne na tom pracujeme,“ připomněl trenér.
Obránci umí bránit a zároveň podpořit útok a zapojovat se do něj. Lukáš Galvas vedl po dvou zápasech s pěti body (2+3) produktivitu celého šampionátu. Jde však hlavně o nastavení hráčů tak, aby minimalizovali chyby, které můžou vzniknout taky z přemíry snahy řešit situace kreativně. I proti Dánsku obranné pásmo občas připomínalo průchoďák.
„Soupeři si vždycky nějaké šance vytvoří, ale my jim je lehkovážností někdy dáváme. V tomhle musí být opatrní a uměli rozlišit, kdy si co můžou dovolit a kdy ne. Nebudeme vyhrávat každý zápas na sedm gólů. A šampionáty se vyhrávají v obraně, což je stará pravda. Všichni se musí podřídit tomu, abychom byli úspěšní dozadu, protože když budeme dávat míň gólů, je větší šance, že vyhrajeme. V zápase proti Dánsku jsme měli hezké kombinace. Ale na můj vkus byla vrátka trochu otevřená. Takže je potřebujeme přivřít,“ dodal Patrik Augusta. Zápas s Finskem začíná ve 21:30 středoevropského času.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|14:2
|6
|2
Kanada
|2
|1
|1
|0
|0
|9:6
|5
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|12:9
|3
|4
Lotyšsko
|2
|0
|0
|1
|1
|1:10
|1
|5
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:13
|0