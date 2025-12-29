Gólů dal víc než Gretzky. Novotný se hodil do pohody, roli neřeší a chce medaili
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | V hokejových kvízech se objevuje otázka: Jak se jmenuje jediný klub, za který nedal Wayne Gretzky ani gól? Odpověď zní Peterborough Petes, za které nastoupil jako junior. Adam Novotný tohle ví, obléká stejný dres. „Hrál tam šest zápasů, měl tři asistence. Asi mu to nelepilo, tak odešel…“ smál se 18letý rodák z Hradce Králové. V OHL do juniorského šampionátu v Minneapolisu posbíral 35 bodů (19+16) ve 29 zápasech a byl nejlepší v týmu. Program MS do 20 let ZDE>>>
Na mistrovství světa dvacítek si zprvu tak zdatně nevedl. V prvním zápase s Kanadou byl se čtyřmi minusovými body nejhorší v týmu. Útok s Jiřím Klímou a Štěpánem Hochem se moc neukázal. Ve druhém utkání se Adam Novotný probudil. Měl deset střel na branku a připsal si dvě asistence. Pomohlo k tomu prohození hráčů ve třetí a čtvrté formaci.
„Naše lajna byla trošku mrtvá. Někdy se stane, že zápas nesedne, změna občas může pomoct a prospěla i mně. Oživení se určitě vyplatilo. Jsem rád, že jsem se hodil trošku do pohody. Musím hrát pořád stejně, makat, vytvářet si šance, tlačit se do brány a pomoct týmu. Od druhého zápasu se chci odpíchnout,“ povídal Novotný před dalším duelem s Finy.
V poslední přípravě proti Slovensku se objevil v první lajně vedle Sikory s Čihařem. Na turnaji skáče na led se třetí formací. „Každý tady máme nějakou roli a nezáleží, jestli hrajete v první nebo ve třetí. Icetime je nakonec stejný. Vlastně není extra rozdíl mezi první a třetí. Lajny se navíc mění v průběhu zápasu. Neřeším, kde zrovna hraju,“ pokračoval.
Povinnost proti Dánsku se podařilo splnit, i když to dlouho bylo napínavé. Mladíky ale vítězství uklidnilo. „Půlka zápasu nebyla dobrá. Nastoupili jsme trochu lehkovážně, že jsou to Dánové a jdeme si zahrát. Pak nám ukázali, že každý tým dovede potrápit. Byli urputní, každou střelu chtěli sežrat, dohrávali všechny souboje. Hodně nepříjemní, hráli fakt srdcem. Od druhé půlky jsme si řekli, že takhle to nepůjde. Hraje se o hodně, musíme něco změnit. Dali jsme góly a k ničemu je už nepustili. V tom musíme pokračovat,“ řekl Novotný.
Z osobního hlediska mohl být spokojený. Po prvním utkání s Kanadou byl vidět i v závěru, kdy ho Porter Martone po gólu do opuštěné branky plácl u střídačky hokejkou přes zadek. Kanadský kapitán dostal trest za nesportovní chování. Svět byl o jedno virální video bohatší.
„Četl jsem, že šlo o kamarádské gesto. Ale upřímně, neznám ho. Jen jméno. Vím, že se narodil v Peterboroughu, ale už minulou sezonu sehrál v Brantfordu. Netuším, co to mělo znamenat. Jestli emoce, nebo chtěl jen něco ukázat. Nevím. Takové situace mě nechávají chladnokrevným. On dostal dvojku, jeho kravina. Nejvíc uškodil sám sobě,“ věděl Novotný.
Jeho odchod z extraligového Hradce Králové k juniorům z Peterborough byl diskutovaným tématem taky. V OHL ho z Čechů v produktivitě převyšoval pouze Adam Benák, který hraje v Brantfordu, mimochodem Gretzkyho rodišti.
Predikce draftu? Otevřu Instagram a…
„Vůbec na nic si nemůžu stěžovat. Od rodiny po trenéra. Nemáme hvězdný tým, ale jsme týmoví. Držíme se, dokážeme porážet i nejlepší, což je právě Branftord a Ottawa. Jsem nadmíru spokojený jak s prostorem, tak s přístupem všech. Ohromně si to užívám. Začátek byl těžký, což se ale dalo čekat. Sám v Kanadě, řešilo se to celé léto. Jít z extraligy do kanadské juniorky je fakt velká změna, náročná i psychicky. Ale jsem rád, že jsem se od toho odpíchl a daří se mi. Zpětně bych neudělal nic jinak. Zatím nejlepší rozhodnutí v mé kariéře,“ lebedil si.
Do Minneapolisu se přijela podívat i jeho „billet family“, u níž žije. „Dali mi asi nejlepší ložnici, co měli, jsou i tady. Když jsme hráli s Kanadou, měli na sobě můj dres, ale fandili jim. Je milé, že to tak sledují. Jinak OHL mě překvapila. Všichni jsou tak dobří, že nepoznáte, jestli jdete proti první lajně nebo čtvrté. Je tam silná konkurence a mně se strašně líbí, že se můžu srovnávat s těmi nejlepšími a i s výhledem na draft s kluky, co jsou na tom v prognózách podobně jako já. Je to skvělé srovnání a motivace,“ povídal Novotný.
Žebříčky a předpovědi moc neprožívá, nedá se jim však vyhnout. „Otevřu Instagram a občas to zahlédnu. Ale není to tak, že bych každý večer koukal, jak si stojím. Ani není důležité něco řešit, dopadne to jinak. Prvních pár pořadí může sedět, další už tolik ne. Záleží, jakého hráče tým hledá. Na zápasech je pokaždé minimálně pět skautů z NHL, někdy i deset, dvacet. Hodně často se bavím s týmy po zápasech. Zavolají si mě na pohovor, což je dobré směrem ke combine kvůli angličtině. A ukázat se je super motivace,“ řekl útočník.
Přirovnávají ho k Masonu McTavishovi. „Hrál ve stejném týmu jako já a první, co bylo, že mi všichni trenéři tvrdili, že jsem úplně stejný jako on. Trojka draftu, hraje mezi top šesti útočníky v Anaheimu. Určitě i tohle mě pohání,“ přiznal Novotný. Ale teď má ještě jiný cíl. Získat s dvacítkou medaili na mistrovství světa.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|14:2
|6
|2
Kanada
|2
|1
|1
|0
|0
|9:6
|5
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|12:9
|3
|4
Lotyšsko
|2
|0
|0
|1
|1
|1:10
|1
|5
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:13
|0