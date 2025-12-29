Dvakrát bez medaile a dost?! Hvězda na střídačce má Kanadě vrátit zlaté časy
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Čeští junioři je v prvním zápase potrápili. Nechybělo mnoho a chrabří Lotyši opět senzačně nachytali Kanaďany jako před rokem na juniorském šampionátu v Ottawě. Necelé dvě minuty před koncem třetí části vyrovnali. O vítězství javorových listů 2:1 rozhodl v prodloužení gól z přesilovky. „Dva naprosto odlišné zápasy. Jeden velmi otevřený, druhý defenzivní. Ale dobře dopadl. Musíme se každý den zlepšovat, věřím, že se to povede," pravil stroze kouč Dale Hunter.
Dvakrát po sobě odjížděli Kanaďané z juniorského mistrovství světa do dvaceti let bez medaile. Dvakrát za sebou vypadli ve čtvrtfinále s českým týmem. Fiasko sváděli, na co mohli. Další výbuch si nemůžou dovolit. Na šampionátu v Minnesotě mají znovu nejvyšší ambice. Přivezli 18 hráčů draftovaných v prvním kole a tři, které by měli vybrat tak vysoko v příštím roce. Ale nejen to. Na střídačce stojí Dale Hunter. Nejlepší kouč juniorského hokeje v zemi má javorovým listům vrátit zlaté časy.
„Jsme hrdý národ. Když někdo zklame, dostane to najevo. Chceme všechno napravit. Porazit všechny ostatní týmy. Myslím, že každý touží po úspěchu. My chceme jejich sny zničit. Tohle je naše motto,“ vzkázal před začátkem turnaje útočník Gavin McKenna, jeden ze šesti pamětníků loňské ostudy, kteří se po roce na mistrovství světa vrátili.
Do Minnesoty nemohli Kanaďané dorazit v plné výbavě. Macklin Celebrini a Beckett Sennecke válí v NHL. Poslední jednička draftu, obránce Matthew Sheffer, se zranil. Na papíře mají beztak ale ukrutnou sílu. V nejlepší lize světa už nastoupilo dalších šest hráčů, včetně Zayneho Parekha (Calgary), jenž dal dva góly českému týmu. Úvodní utkání však ukázala, že pod sebevědomou slupkou mohou být Kanaďané zranitelní.
Koučoval superhvězdy
Pod Dalem Hunterem zámořská velmoc vystoupala na vrchol už v roce 2020. Je to ovšem jen část jeho trenérských úspěchů. V jizvách na tváři se odráží 1400 zápasů, jež sehrál v NHL. Přes dvacet let koučuje London Knights v OHL, jimž šéfuje jeho bratr Mark, rovněž bývalý útočník, který je i ve vedení kanadského týmu na mistrovství světa v Minnesotě.
Huntera v jeho zemi považují za nejlepšího juniorského kouče v historii. S Knights získal třikrát Memorial Cup a pětkrát vyhrál ligu. Šestý titul vybojoval London v sezoně 2011/12, během níž přeskočil na chvíli do Washington Capitals. V týmu pod ním rostly superhvězdy NHL jako Patrick Kane, Matthew Tkachuk, Mitch Marner, každý rok vyprodukoval aspoň jednoho hráče pro přední kola draftu NHL. Hunter je jedním ze dvou trenérů v celé CHL, kteří vyhráli přes 1000 zápasů. Pokud vydrží u Knights ještě další čtyři nebo pět sezon, pravděpodobně překoná rekord, který vytvořil legendární Brian Kilrea v počtu 1194 vítězných utkání.
„Ví, kdy a jak přitlačit. Není agresivní, nekontrolovaný trenér. Všechno má pod kontrolou. Staví hráče do situací, v nichž můžou být úspěšní. A konečně klade důraz na systém a dbá, aby hráči hráli správným způsobem,“ řekl o něm Mark Hunter.
Nejde přitom jen o London. Dale Hunter měl výsledky i na mezinárodní úrovni. Na svém jediném šampionátu získal s Kanadou zlato. Už v roce 2014 trénoval javorové listy na Hlinka Gretzky Cupu. I tenhle turnaj s nimi vyhrál. Kanada prohrála dvě čtvrtfinále za sebou, dvakrát skončila pátá. Už z toho pohledu byl podsaditý Hunter na střídačce vítanou posilou. Asi největší hvězdou javorových listů je právě on. Taky ale bude záležet, jak jeho mise v Minnesotě nakonec dopadne.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|14:2
|6
|2
Kanada
|2
|1
|1
|0
|0
|9:6
|5
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|12:9
|3
|4
Lotyšsko
|2
|0
|0
|1
|1
|1:10
|1
|5
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:13
|0