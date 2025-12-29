Předplatné

ONLINE: Finsko - Česko 0:1. Junioři jdou v důležité bitvě rychle do vedení

Čeští junioři oslavují trefu obránce Adama Jiříčka (vpravo)
Čeští junioři oslavují trefu obránce Adama Jiříčka (vpravo)Zdroj: iihf.com
Český obránce Tomáš Galvas se v zápase s Dánskem dostal do čela bodování mistrovství světa hráčů do 20 let
Český útočník Vojtěch Čihař schytává tvrdou ránu do obličeje od Dána Jespera Olesena
Puk po velmi šťastném odrazu od Vojtěcha Čihaře míří do dánské branky
Český útočník Vojtěch Čihař vyčkává před dánskou brankou
Střídačka české dvacítky slaví gól obránce Tomáše Galvase
Český štírek Adam Benák se snaží clonit před brankou Dánska
Mezi střelce české dvacítky se poprvé zapsal také útočník Štěpán Hoch
Čeští junioři čelí ve třetím vystoupení na MS do 20 let velké výzvě - dosud neporaženému Finsku. To vede po noční demolici Lotyšska (8:0) tabulku skupiny B před Kanadou a právě Českem. Národní tým si po úvodní přestřelce se zámořským gigantem připsal vítězství, když porazil Dánsko. Vyšlápne si na dalšího soupeře ze severu? ONLINE přenos důležitého utkání sledujte na iSportu, buly je na programu už ve 21:30. Program MS do 20 let ZDE >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko2200014:26
2Kanada211009:65
3Česko2100112:93
4Lotyšsko200111:101
5Dánsko200024:130

