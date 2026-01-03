Pavouk play off MS do 20 let: Češi na soupeře pro semifinále musí čekat. Kdo hrozí?
Kdo probral flinka Galvase, spor k Tomáškovu odchodu z Edmontonu • Zdroj: iSport.cz
Čeští hokejisté skončili na MS dvacítek v Minneapolisu ve skupině B druzí a ve čtvrtfinále zvítězili 6:2 se Švýcarskem. O jejich soupeři pro semifinále rozhodnou až zápasy USA s Finskem a Kanady se Slovenskem. Program MS do 20 let ZDE>>>
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|21:8
|12
|2
USA
|4
|3
|0
|0
|1
|17:15
|9
|3
Švýcarsko
|4
|2
|0
|0
|2
|10:8
|6
|4
Slovensko
|4
|1
|0
|0
|3
|13:13
|3
|5
Německo
|4
|0
|0
|0
|4
|5:22
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|25:11
|11
|2
Česko
|4
|2
|1
|0
|1
|18:12
|8
|3
Finsko
|4
|2
|0
|1
|1
|19:11
|7
|4
Lotyšsko
|4
|1
|0
|1
|2
|9:17
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0