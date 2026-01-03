Předplatné

Pavouk play off MS do 20 let: Češi na soupeře pro semifinále musí čekat. Kdo hrozí?

MS hokej U20
Čeští hokejisté skončili na MS dvacítek v Minneapolisu ve skupině B druzí a ve čtvrtfinále zvítězili 6:2 se Švýcarskem. O jejich soupeři pro semifinále rozhodnou až zápasy USA s Finskem a Kanady se Slovenskem. Program MS do 20 let ZDE>>>

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švédsko4400021:812
2USA4300117:159
3Švýcarsko4200210:86
4Slovensko4100313:133
5Německo400045:220

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada4310025:1111
    2Česko4210118:128
    3Finsko4201119:117
    4Lotyšsko410129:174
    5Dánsko400048:280

