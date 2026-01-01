Předplatné

Pavouk play off MS do 20 let: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Švýcarsko. Kdy se hraje?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Kdo probral flinka Galvase, spor k Tomáškovu odchodu z Edmontonu • Zdroj: iSport.cz
Adam Jiříček slaví nádhernou branku proti Finům
Brankář Michal Oršulák v akci proti Finsku
Adam Jiříček a jeho rozhodující trefa proti Finsku
Adam Jiříček a jeho rozhodující trefa proti Finsku
Česká radost po výhře proti Finsku
Čeští junioři se radují z výhry nad Finskem
Vítězná radost Adama Jiříčka
16
Fotogalerie
iSport.cz
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

Čeští hokejisté skončili na MS dvacítek v Minneapolisu ve skupině B druzí a ve čtvrtfinále se utkají v pátek od 22:30 SEČ se Švýcarskem. Vyhnuli se tak nepříjemnému střetu s USA. Slovensko v boji o semifinále vyzve Kanadu. Program MS do 20 let ZDE>>>

Českým juniorům hrozilo, že když skončí ve skupině B na třetím místě, narazí na druhý tým skupiny A - USA. To by se ovšem stalo, jen kdyby Kanada prohrála s Finskem. Ta ale vyhrála 7:4 a pro čtvrtfinále přihrála svěřencům trenéra Patrika Augusty Švýcarsko.

Souboj o semifinále Česka se Švýcary se hraje v pátek od 22:30. V ostatních čtvrtfinálových duelech se střetnou Švédsko s Lotyšskem, USA s Finskem a Slováci jdou na Kanadu.

Anketa
Získá česká dvacítka na MS opět medaili?
ANO
NE
Přihlásit se
Celkově 7833 hlasů

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švédsko4400021:812
2USA4300117:159
3Švýcarsko4200210:86
4Slovensko4100313:133
5Německo400045:220

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada4310025:1111
    2Česko4210118:128
    3Finsko4201119:117
    4Lotyšsko410129:174
    5Dánsko400048:280

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů