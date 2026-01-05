Pavouk play off MS do 20 let: Česko vs. Kanada v semifinále. Švédsko bude hrát o zlato
Čeští hokejisté jsou popáté v řadě v semifinále MS do 20 let. Po čtvrtfinálové výhře nad Švýcarskem 6:2 už znají svého soupeře v semifinále. Je jím Kanada - tým, kterému podlehli 5:7 v prvním utkání skupiny. Prvním finalistou se stali Švédové, kteří v semifinále zdolali Finy 4:3 po samostatných nájezdech. Program MS do 20 let ZDE>>>
O švédském postupu do finále rozhodl v osmé sérii rozstřelu Anton Frondell. Švédové, kteří oplatili severskému rivalovi loňskou semifinálovou porážku z Ottawy 3:4 v prodloužení, zůstávají na turnaji neporažení a budou usilovat o zisk prvního zlata od roku 2012. Od té doby získali čtyřikrát stříbro a dvakrát bronz.
Zklamání USA ve čtvrtfinále
Ve čtvrtfinále Švédsko přejelo Lotyšsko 6:3, Česko si poradilo se Švýcary 6:2. Nejjednoznačnější bylo vítězství Kanady nad Slovenskem 7:1.
Kanada rozhodla o výhře již v první třetině, kterou vyhrála 5:0. Slovákům nepomohlo ani střídání brankářů, Michala Prádela po třetím inkasovaném gólu nahradil Alan Lenďák. O sedm kanadských branek se podělilo sedm střelců a čtyři útočníci - Michael Misa, Porter Martone, Sam O'Reilly a Cole Beaudoin - si připsali gól a asistenci.
Už se rýsovalo zámořské semifinále USA vs. Kanada... Jenže to by museli domácí Američané porazit Finsko, jemuž v repríze loňského finále podlehli 3:4 v prodloužení.
Šanci na vítězný hattrick Američanů ukončil obránce Arttu Välilä, který zápas rozhodl v čase 62:11. Finové přitom byli blízko vítězství již v základní hrací době. Ve třetí třetině dokázali v rozmezí 65 sekund otočit z 1:2 na 3:2. Útočník Ryker Lee ale v čase 58:27 vyrovnal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|21:8
|12
|2
USA
|4
|3
|0
|0
|1
|17:15
|9
|3
Švýcarsko
|4
|2
|0
|0
|2
|10:8
|6
|4
Slovensko
|4
|1
|0
|0
|3
|13:13
|3
|5
Německo
|4
|0
|0
|0
|4
|5:22
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|25:11
|11
|2
Česko
|4
|2
|1
|0
|1
|18:12
|8
|3
Finsko
|4
|2
|0
|1
|1
|19:11
|7
|4
Lotyšsko
|4
|1
|0
|1
|2
|9:17
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0