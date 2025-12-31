Předplatné

Pavouk play off MS do 20 let: co rozhodne poslední zápas a na koho mohou Češi narazit

MS hokej U20
Čeští juniorští hokejisté už mají po výhře nad Finskem (2:1 v prodloužení) jistý postup do čtvrtfinále letošního MS. Na programu zůstává jediné utkání proti Lotyšsku, které však bude hrát naprosto zásadní roli v nasazení pro play off. Pokud Češi zvítězí za tři body, z druhého místa ve skupině se s jistotou vyhnou favoritům ze Švédska a USA. Stále ale hrozí černý scénář, ve kterém by se svěřenci trenéra Patrika Augusty propadli až na čtvrtou pozici. Kteří soupeři připadnou Česku v jednotlivých situacích? Program MS do 20 let ZDE>>>

Česko vyhraje nad Lotyšskem za 3 body

Nejpozitivnější variantou je výhra nad Lotyšskem v základní hrací době. Ani tak ale Češi nemají konečné umístění jen ve svých rukách. Záležet totiž bude na výsledku Finska, které se v posledním duelu základních skupin utká s Kanadou (čtvrtek 1. 1. od 02.30).

Pokud Kanada potvrdí roli favorita a Finy porazí, Česko s jistotou zůstane na druhém místě a vyzve soupeře ze třetího místa skupiny A. Tím bude lepší z dvojice Švýcarsko - Slovensko.

Co by se ale stalo, kdyby Finsko Kanadu překvapilo a zvítězilo, ať už v základní hrací době, nebo v prodloužení? V takovém případě by Češi zůstali na třetí příčce a ve čtvrtfinále by na ně čekal poražený z nepříjemné dvojice Švédsko – USA.

Česko nad Lotyšskem vyhraje až po prodloužení/nájezdech

Na výsledku Finska proti Kanadě bude hodně záležet i v případě, kdy Česko zaváhá a s Lotyši vyhraje až po prodloužení, nebo nájezdech. V případě triumfu Kanady proti Finsku po 60 minutách se nic nemění, Češi by totiž měli sedm bodů stejně jako Finové, a na druhé místo by je posunul vzájemný vítězný zápas (2:1 v prodloužení).

Jenže pokud Finové proti Kanadě v tomto scénáři získají alespoň bod, o jeden Česko přeskočí. Augustovi svěřenci by se tak opět postavili poraženému z duelu Švédsko – USA.

Česko prohraje s Lotyšskem

Pokud Češi s Lotyšskem padnou, na zápasu Finska už nadále nezáleží, protože si Suomi s jistotou udrží minimálně druhé místo v tabulce skupiny B. Ale pozor. Češi se propadnou až na čtvrté místo tabulky a bude je čekat náročný duel proti vítězi skupiny A - tedy USA, nebo Švédsku.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švédsko3300015:59
2USA3300014:99
3Slovensko3100211:103
4Švýcarsko310027:63
5Německo400045:220

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada3210018:78
    2Finsko3201015:47
    3Česko3110114:105
    4Lotyšsko310117:134
    5Dánsko400048:280

