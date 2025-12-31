Pavouk play off MS do 20 let: co rozhodne poslední zápas a na koho mohou Češi narazit
Čeští juniorští hokejisté už mají po výhře nad Finskem (2:1 v prodloužení) jistý postup do čtvrtfinále letošního MS. Na programu zůstává jediné utkání proti Lotyšsku, které však bude hrát naprosto zásadní roli v nasazení pro play off. Pokud Češi zvítězí za tři body, z druhého místa ve skupině se s jistotou vyhnou favoritům ze Švédska a USA. Stále ale hrozí černý scénář, ve kterém by se svěřenci trenéra Patrika Augusty propadli až na čtvrtou pozici. Kteří soupeři připadnou Česku v jednotlivých situacích? Program MS do 20 let ZDE>>>
Česko vyhraje nad Lotyšskem za 3 body
Nejpozitivnější variantou je výhra nad Lotyšskem v základní hrací době. Ani tak ale Češi nemají konečné umístění jen ve svých rukách. Záležet totiž bude na výsledku Finska, které se v posledním duelu základních skupin utká s Kanadou (čtvrtek 1. 1. od 02.30).
Pokud Kanada potvrdí roli favorita a Finy porazí, Česko s jistotou zůstane na druhém místě a vyzve soupeře ze třetího místa skupiny A. Tím bude lepší z dvojice Švýcarsko - Slovensko.
Co by se ale stalo, kdyby Finsko Kanadu překvapilo a zvítězilo, ať už v základní hrací době, nebo v prodloužení? V takovém případě by Češi zůstali na třetí příčce a ve čtvrtfinále by na ně čekal poražený z nepříjemné dvojice Švédsko – USA.
Česko nad Lotyšskem vyhraje až po prodloužení/nájezdech
Na výsledku Finska proti Kanadě bude hodně záležet i v případě, kdy Česko zaváhá a s Lotyši vyhraje až po prodloužení, nebo nájezdech. V případě triumfu Kanady proti Finsku po 60 minutách se nic nemění, Češi by totiž měli sedm bodů stejně jako Finové, a na druhé místo by je posunul vzájemný vítězný zápas (2:1 v prodloužení).
Jenže pokud Finové proti Kanadě v tomto scénáři získají alespoň bod, o jeden Česko přeskočí. Augustovi svěřenci by se tak opět postavili poraženému z duelu Švédsko – USA.
Česko prohraje s Lotyšskem
Pokud Češi s Lotyšskem padnou, na zápasu Finska už nadále nezáleží, protože si Suomi s jistotou udrží minimálně druhé místo v tabulce skupiny B. Ale pozor. Češi se propadnou až na čtvrté místo tabulky a bude je čekat náročný duel proti vítězi skupiny A - tedy USA, nebo Švédsku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|3
|3
|0
|0
|0
|15:5
|9
|2
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|14:9
|9
|3
Slovensko
|3
|1
|0
|0
|2
|11:10
|3
|4
Švýcarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:6
|3
|5
Německo
|4
|0
|0
|0
|4
|5:22
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|2
|1
|0
|0
|18:7
|8
|2
Finsko
|3
|2
|0
|1
|0
|15:4
|7
|3
Česko
|3
|1
|1
|0
|1
|14:10
|5
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|1
|1
|7:13
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0