Všichni byli v šoku, kluci nechápali. Jiříček gólem turnaje skolil stříbrné Finy
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | To byla troufalost! Čeští junioři přišli o jednobrankové vedení na MS proti Finsku 19,3 sekundy před koncem. Celý zápas přitom měli hru pod kontrolou. Trpělivě rozleptávali finské pokusy o kombinaci, než soupeři při hře bez gólmana vyšla možná první tutovka v zápase a vyrovnal. V čase 63:39 však strhl vítězství 2:1 na stranu dvacítky obránce Adam Jiříček. Ještě k tomu jak! Program MS do 20 let ZDE >>>
V těsné blízkosti brankáře Rimpinena vystřelil mezi nohama, jako to umí třeba Tomáš Hertl. Adam Jiříček možným gólem šampionátu skolil loni stříbrné Finy. „Zkusil jsem to poprvé a padlo to tam. Znám jednoho experta, který tohle dělá pořád. Adam Benák. Možná jsem si to vzal i od něj,“ usmíval se Adam Jiříček.
Jak vás napadlo takové zakončení?
„Upřímně, takový gól jsem nikdy nedal. Zkusil jsem to poprvé. Dostal jsem puk shora a byl jsem v pohybu, ve kterém se to nabízelo. Zkusil jsem to a padlo to tam.“
Čím to, že vás napadlo udělat takovou troufalost v chvíli, když jde o všechno?
„Nevím… Jedině, když jsem dneska odcházel z rozbruslení, tak jsem přišel do kabiny a viděl tam jeden puk. Dal jsem si to pod nohama a trefil do víka. Říkal jsem si a měl to možná i v hlavě, že by to šlo i v zápase. Jsem rád, že se to povedlo. Znám jednoho experta, který tohle dělá pořád. Jmenuje se Adam Benák. Ten to dělá za nohou už mnoho let. Možná jsem si to vzal i od něj.“
Běžně to netrénujete?
„Někdy si to člověk na tréninku zkusí. Jsme mladí kluci, zkoušíme si různé blbosti, ale nijak to netrénuju, ani se na to nezaměřuju. Spíš náhoda. Taky něco vrozeného.“
Co se vám honilo hlavou, když to vyšlo?
„Měl jsem velkou radost. Sjeli se ke mně kluci a moc nechápali. Všichni byli v šoku. Gól jako gól, máme vítězství. Čeká nás další důležité utkání ve skupině, potom uvidíme.“
Rozhovor pokračuje pod videem.
V předchozích zápasech jste hodně gólů dávali i dostali, tentokrát jste Finy přes dvě třetiny k ničemu nepustili.
„Věděli jsme, že Finsko je jedno z nejvíc strukturovaných mužstev v turnaji. Měli jsme dobrý prescout, věděli, co budou hrát a co budeme hrát my. Plnili jsme to celých šedesát minut. Díky tomu jsme je nepustili k ničemu, kromě nešťastného gólu na konci (třetí třetiny). Plnili jsme své role. Dobrý zápas, škoda, že to nevyšlo v normálním čase, ale aspoň bereme dva body.“
Co jste si říkali, když jste dostali devatenáct vteřin před koncem gól na 1:1, aby vás to nesrazilo?
„Člověka to zamrzí, ale musí rychle přepnout a připravit se na prodloužení. Pokusit se rozhodnout, což se nám nakonec povedlo.“
Byl takový konec v něčem i lepší, než kdyby utkání skončilo 1:0?
„To bych neřekl. Já budu rád za vítězství na 1:0 za tři body. Ale beru i tohle.“
Jak hřeje, že jste vyhráli nejen dobrým útokem, ale celkově dobrým výkonem?
„Řekl bych, že hokej byl jiný než třeba s Kanadou. Ten zápas byl víc nahoru dolů, tohle víc o systému. Gólů padalo míň, podržel nás gólman, což byla taky velká část toho, proč jsme nedostali skoro žádný gól.“
V zápase jste zblokoval taky spoustu střel, měl jste i jeden pěkný hit. Jak vás těší, že dokážete přispět i tímhle způsobem?
„Snažím se být platný na obou stranách, v útoku i v defenzivě. V tomhle turnaji se hodně dostávám do bloků. Celkem to bolí, ale je to moje práce, snažím se pomoct gólmanovi. A gólman mě má za to rád…Pomáhám tím týmu a musím pokračovat. Když si tam najdu někoho, komu můžu dát hit, tak jsem připravený a jsem v tom sebevědomý.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|2
|1
|0
|0
|18:7
|8
|2
Finsko
|3
|2
|0
|1
|0
|15:4
|7
|3
Česko
|3
|1
|1
|0
|1
|14:10
|5
|4
Lotyšsko
|2
|0
|0
|1
|1
|1:10
|1
|5
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|5:22
|0