Oršulák po Finsku: Padesát zákroků, nebo deset? Je mi to jedno. Kluci mi neskutečně pomohli
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | Jestli o něm po prvním zápase proti Kanadě někdo pochyboval, může zklidnit hormony. Michal Oršulák prožil při svém druhém startu na hokejovém MS juniorů úplně jiný zápas. Dvě třetiny téměř nemusel zasahovat. A pokud ano, s jistotou uhasil finský doutnák. „Chytalo se mi celkem dobře, dalo se to. A kluci hráli výborně,“ ocenil. Program MS do 20 let ZDE >>>
První rána šla na Michala Oršuláka až ve dvanácté minutě utkání při oslabení Finů. „Ta první střela byla hrozně těžká. Udělal skvělý zákrok betonem a podal výborný výkon. Ale myslím si, že fantastický výkon podal i proti Kanadě. Tentokrát nás podržel, speciálně ve třetí třetině,“ ocenil kouč české dvacítky Patrik Augusta.
V přestřelce s javorovými listy na něj mířilo 26 pokusů, šest prošlo za jeho záda. Výsledná úspěšnost zákroků 76,92 % byla i ukázkou toho, že hráči před ním mu tolik nepomohli. Důvěru od trenérů dostal znovu. „Pan Láska (trenér brankářů) mi hned po zápase s Kanadou říkal, že budu chytat i proti Finsku. Jsem rád, že mi trenéři věřili. Když jsem na mistrovství světa osmnáctek střídal, do dalšího zápasu s Kanadou jsem nezasáhl. Takže jsem rád, že jsem mohl jít do brány znovu,“ řekl Oršulák.
Za celou první třetinu zasahoval čtyřikrát, ve druhé třikrát. Až ve třetí části, kdy Finové polili nažhavená kamínka a zatopili jak v sauně, na Oršuláka vypálili šestnáctkrát a střelecké manko rychle dohnali.
„Na tohle jsem zvyklý z Prince Albertu. Kolikrát mám zápasy, kdy na mě jde za první půlku šest střel a za druhou třeba dvacet. Pro mě je to utkání jako každé jiné. Je mi jedno, jestli mám padesát zákroků, nebo deset. Finové v první třetině neměli vůbec nic, ani žádný závar. Ve druhé části něco málo při přesilovce. Ve třetí stříleli ze všeho. Vrátili se tím do zápasu. Doufal jsem, že nedostanu gól, což se bohužel nestalo. Ale naštěstí jsme vyhráli v prodloužení,“ vracel se Oršulák.
Nulu jsem si pokazil
„Kvůli tlaku Finů jsme dělali malé vynucené chyby, nedělali jsme ty nevynucené. Někdy jsme nedostali kotouče ven nebo jsme chodili přes stranu, která byla zavřená. Nemůžete odehrát šedesát minut s tím, že soupeře k ničemu nepustíte,“ tvrdil kouč Augusta.
Oršulák inkasoval až devatenáct vteřin před koncem základní hrací doby při stupňujícím se tlaku Finů, kteří stáhli brankáře a hráli v šesti. Od zadního mantinelu poslal puk křižně Leo Tuuva. Oršulák se ještě snažil do jeho přihrávky sáhnout a zmařit ji, jenže kotouč holí nezasáhl, jak chtěl. Z levého kruhu trefil vikýř dobře utajený Emil Hemmings svou třetí trefou na turnaji a bylo vyrovnáno. „Kdybych nešel hokejkou proti přihrávce, tak bych střelu měl. To byla možná věc, kterou jsem si pokazil nulu,“ vyčítal si brankář českého výběru.
V prodloužení nejvíc zpozorněl po střele, která se odrazila od Jakuba Fibigra. „Docela jsem si potom oddechl. Když jsem viděl, jak puk přeskakuje a jde od Fíbova kolena těsně nad bránu, měl jsem nahnáno,“ popisoval Oršulák.
Rozdíl proti Kanadě spočíval i v tom, že obrana hrála velmi jistě, žádné zmatky, mezery ani okénka. I bez čistého konta mu výhra nad Finskem zase pozvedla sebevědomí. „Je to pro mě takové malé plusko. Věděli jsme, co Finové hrají. K něčemu se dostali až ve třetí třetině, kdy změnili plán. Přišlo mi, že začali pálit, odkud mohli. Hlavní je, že jsme dokázali vyhrát. A kluci mi neskutečně pomohli,“ uvedl jeden z hrdinů zápasu s Finskem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|2
|1
|0
|0
|18:7
|8
|2
Finsko
|3
|2
|0
|1
|0
|15:4
|7
|3
Česko
|3
|1
|1
|0
|1
|14:10
|5
|4
Lotyšsko
|2
|0
|0
|1
|1
|1:10
|1
|5
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|5:22
|0